Botman, Isak en Tonali grijpen glansrollen bij ontketend Newcastle United

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 20:48 • Jonathan van Haaster

Newcastle United is het nieuwe seizoen in de Premier League uitstekend begonnen. The Magpies wonnen in eigen huis met liefst 5-1 van Aston Villa. Zomeraanwinst Sandro Tonali opende de score al na zes minuten, terwijl voormalig Willem II'er Alexander Isak goed was voor een dubbelslag. Sven Botman was bij de eerste treffer van de Zweed bovendien goed voor de assist. Dankzij de ruime zege is Newcastle op doelsaldo na de eerste speelronde de koploper van de Premier League.

In de zesde minuut bracht Anthony Gordon de bal uitstekend voor het doel van Villa. Tonali stond op de goede plek en rondde middels een acrobatische volley keurig af: 1-0. Vijf minuten na de openingstreffer op St. James' Park maakte Moussa Diaby er 1-1 van. De Fransman, overgekomen van Bayer Leverkusen, schoot ook via een volley raak na uitstekend doorkoppen van Ollie Watkins. De feestvreugde verdween echter alweer snel bij de ploeg van manager Unai Emery. Uit een ingestudeerde vrije trap bracht Tonali de bal op een presenteerblaadje bij Botman, die in een keer via een sliding doorpasste naar Isak. Het was voor de Scandinaviër een koud kunstje om binnen te schieten: 2-1.

???????? ???????????? ??

Met een assist had de Nederlander een mooi aandeel in de ???????????????????????? overwinning van Newcastle United op Aston Villa (5-1) ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9ftNgtmMDG — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 12, 2023

Een klein kwartier na rust zorgde Isak op zeer fraaie wijze voor de 3-1. De aanvaller speelde zijn directe tegenstander bijzonder kundig uit en rondde af middels een fraaie stift in de verre hoek. Een kwartier voor het einde maakte Callum Wilson een einde aan alle illusies. Nadat hij eerst nog een opgelegde kans had gemist, was het bij zijn volgende poging wel raak. Newcastle counterde en Harvey Barnes bracht de bal bij Wilson, die simpel binnenschoof. Barnes zorgde in blessuretijd zelf voor de kers op de taart. De verdediging van Villa werd compleet uit elkaar gespeeld en Barnes besloot het dit keer zelf te proberen, met succes: 5-1.