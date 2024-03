Bosz zet vraagtekens bij keuze Koeman: ‘Ik vind hem Nederlands elftal-waardig’

PSV-trainer Peter Bosz is van mening dat Jordan Teze een oproep van bondscoach Ronald Koeman had verdiend, zo meldt hij tijdens de persconferentie vooruitblikkend op het duel met FC Twente. Koeman maakte vrijdag de definitieve selectie van Oranje voor de komende interlandperiode bekend, waarin Teze niet werd opgenomen.

“Als je kijkt naar de wedstrijd die hij (Teze, red.) tegen Dortmund speelde, had je hem misschien wel moeten selecteren”, aldus een verwijtende Bosz. “Ik vond hem daar echt heel goed spelen, daarin herkende ik Jordan weer zoals hij in de eerste seizoenshelft speelde.”

“Ik vond hem na de winterstop een mindere fase hebben”, vervolgt de oefenmeester van PSV. “Maar zoals hij nu weer tegen Dortmund speelde, dan vind ik hem echt Nederlands elftal-waardig. Alleen ik heb niet het overzicht dat de bondscoach wel heeft.”

“Hij (Koeman, red.) weet natuurlijk precies hoe hij wil gaan spelen, dat weet ik ook niet. Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong zijn hele andere types, die zijn als opkomende vleugelverdediger heel bruikbaar, maar ik weet dus niet hoe hij wil gaan spelen”, aldus Bosz.

“Jordan is iemand die ook in een viermansverdediging laat zien dat hij daar uitstekend kan spelen”, vindt Bosz. Dit seizoen is Teze de vaste rechtsback bij de koploper van de Eredivisie, maar door de moordende concurrentie achterin bij het Nederlands elftal valt hij dus net buiten de selectie. Koeman, die graag met vijf verdedigers speelt bij Oranje, geeft rechts in de verdediging veelal de voorkeur aan Dumfries, die gewend is aan het systeem bij zijn club Internazionale.

Koeman nam wel twee andere PSV’ers op in zijn definitieve selectie. Middenvelders Jerdy Schouten en Joey Veerman behoorden tot de gelukkigen. Teze moet achterin dus onder anderen Dumfries en Frimpong voor zich dulden. Ook is er voor het eerst een plekje in de Oranje-selectie voor Feyenoorder Quinten Timber.

De komende interlandperiode staan er voor het Nederlands elftal twee oefenduels op het programma. Deze wedstrijden staan beiden in het teken van voorbereiding op het EK, dat aankomende zomer in Duitsland van start gaat. 22 maart komt Schotland op bezoek, op 26 maart is Duitsland de tegenstander.

