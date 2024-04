Peter Bosz na PSV - AZ: ‘Ik moet iets zachter praten, want hij komt eraan’

Peter Bosz heeft genoten van het spel van zijn ploeg tegen AZ. PSV walste zaterdagavond over de Alkmaarders heen en zegevierde met 5-1. Luuk de Jong maakte een einde aan zijn doelpuntendroogte en ook Johan Bakayoko kwam op het scorebord terecht. Bosz is lyrisch over de Belg.

"Ik heb genoten van ons voetbal", begint Bosz bij ESPN. "Ik vind dat we het grootste gedeelte van de wedstrijd goed gespeeld hebben. Ik heb mooie goals gezien, mooie combinaties en een elftal dat de tegenstander goed heeft vastgezet."

Bosz vond de vierde goal, de tweede van De Jong, de mooiste van de avond. De spits werd bereikt na een schitterende combinatie tussen Joey Veerman en Jordan Teze. Laatstgenoemde gaf de bal voor op de spits, die zijn 24e van het seizoen maakte.

"Bakayoko was ook goed", haakt Hélène Hendriks vervolgens in. "Ja, dat vond ik ook", aldus Bosz. "Ik moet nu iets zachter praten, want hij komt eraan. Hij moet niet te veel horen. Ik moet hem af en toe een tikkie geven."

Bosz is vooral trots op Bakayoko. "Ik vind het knap dat je pas twintig bent en noodgedwongen iedere wedstrijd negentig minuten moet spelen. Hij raakt niet geblesseerd en vind ook dat hij de dingen die hij niet goed deed langzaam goed begint te doen."

Als voorbeeld haalt Bosz de verdedigende arbeid van Bakayoko aan. "Het is niet alleen maar aanvallen, je moet ook verdedigend je werk doen. Soms wil hij nog wel eens terug wandelen, maar hij moet aan de binnenkant komen om zijn ploeg te helpen."

Jesper Uneken

Ook Jesper Uneken kan rekenen op lovende woorden. De negentienjarige spits van Jong PSV maakte tegen AZ zijn debuut en was meteen trefzeker. Drie minuten na zijn invalbeurt schoot Uneken raak op aangeven van Sergiño Dest.

"Jesper is een echte spits. Deze goal verbaast mij niks, want die zien we hem ook op de training en bij de beloften maken. Hij kan erg goed koppen en het is een winnaar. Hij doet heel erg zijn best."

