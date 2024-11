Bosnische media niet onder de indruk van Oranje: ‘En dat voor zo’n topland’

Het Nederlands Elftal kwam dinsdagavond niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina. De Bosnische media zijn bepaald niet onder de indruk van het elftal van Ronald Koeman.

De Bosnische krant Oslobodenje opent met: “Nederland controleerde de wedstrijd met veel balbezit. Het ontbrak echter voortdurend aan een idee voor het Bosnische doel. Er gebeurde bij Oranje niets spannends. En dat voor zo'n topland.”

De krant is lovend voor de eigen nationale ploeg. “Aan de andere kant lukte het Bosnië vaak om met een paar passes gevaarlijk te worden. We waren moediger dan Oranje, wilden liever winnen. Dat was de hele wedstrijd zichtbaar en het Nederlands elftal kon amper een kans creëren.”

Televisiezender Sportklub is ook trots op Bosnië. “Bosnië heeft eervol afscheid genomen van het hoogste niveau van de Nations League. De tegenstand was zeer sterk in deze groep, maar tegen een op papier veel sterkere tegenstander is een nederlaag voorkomen. Dat is indrukwekkend. Het was ook zeker niet onverdiend vanavond in Sarajevo.”

De Bosnische krant Dnevni Avaz wijst op een fout van Mark Flekken. “We zagen uitstekende acties van Bosnië, waardoor de achterhoede van Oranje soms in verlegenheid gebracht werd. De gelijkmaker viel dankzij een fout van doelman Flekken. Uiteindelijk leverde het een punt op, in de beste wedstrijd van Bosnië in de Nations League.”

Bosnië en Herzegovina eindigt de Nations League-campagne op een laatste plaats met twee punten uit zes wedstrijden. Daarmee degradeert het land naar Divisie B.

Bosnië verloor eerder met 5-2 van Nederland, hield vervolgens Hongarije op een 0-0 gelijkspel, om daarna met 1-2 van Duitsland te verliezen. In de return tegen Hongarije liep de ploeg tegen een 0-2 nederlaag aan. Afgelopen zaterdag werd Bosnië afgedroogd met 7-0 door de Duitsers. Dinsdagavond pakte het dus het tweede punt na een 1-1 gelijkspel tegen Nederland.