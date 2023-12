Boscagli: ‘Ga er alles aan doen om het Franse shirt ooit weer te mogen dragen’

Olivier Boscagli is anders naar het leven gaan kijken na de zware kruisbandblessure die hem bijna een jaar aan de kant hield. De centrumverdediger maakte tijdens zijn revalidatie dingen mee die hem deden beseffen dat hij zich gelukkig mag prijzen als profvoetballer.

"Ik was nooit bang voor een blessure, maar alles werd zwart voor m'n ogen na het horen van het nieuws. Ik was echt van slag", verklapt Boscagli in een uitgebreid interview met de NOS. "De eerste weken van mijn herstel waren een ramp, omdat ik alleen maar op de bank mocht liggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zware blessure had grote impact op de thuissituatie van de Franse verdediger. "Mijn zoon was toen pas acht maanden, maar ik kon helemaal niet voor hem zorgen. Geen luiers verschonen of hem te eten geven, helemaal niets!"

Boscagli kreeg van PSV toestemming om het eerste deel van de herstelperiode af te werken in een revalidatiecentrum aan de Franse Côte d'Azur. Het was een zeer indrukwekkende ervaring. "Ik zat op een kamer met mensen, van wie een aantal geen benen en armen meer had. Ze werkten keihard om met behulp van protheses hun kwaliteit van leven beter te maken. Maar wat mij vooral opviel: ze waren vrolijk en gelukkig."

Het deed Boscagli beseffen dat hij als voetballer eigenlijk niet mag klagen. "Ik kon weleens klagen, omdat ik een paar maanden niet kon voetballen, maar zij konden nooit meer op een natuurlijke manier lopen of met hun handen iets voelen. Wie ben ik dan om over een knie te klagen, die binnen enkele maanden hersteld is?"

Boscagli maakte in februari van dit jaar zijn rentree en speelt sindsdien pijnvrij. "Ik ken mijn lichaam nu veel beter. Ik sta continu in contact met de fysio om het gevaar van overbelasting tegen te gaan. Angst voor kunstgras? Nee, dat niet", aldus de mandekker, die wel voorzichtig doet op die ondergrond.

Frankrijk

De PSV'er durft nu hij weer fit is te dromen. Debuteren in de Franse ploeg blijft zijn ultieme doel. "Ik heb sinds Onder 17 altijd deel uitgemaakt van de Franse selectie, alleen die laatste stap ontbreekt nog. Het is een doel voor mij om ooit weer samen met jongens als Dembélé in het blauwe shirt te spelen."

Of Boscagli ook echt in beeld is bij bondscoach Didier Deschamps, weet hij niet. "Ik heb geen idee hoe ver of hoe dicht ik bij een eventuele selectie zit. Ik ga er alles aan doen om het Franse shirt ooit weer te mogen dragen, want er bestaat geen beter gevoel" aldus de ambitieuze verdediger van de koploper.

Vind jij Olivier Boscagli goed genoeg voor Frankrijk? Ja Nee Stem Vind jij Olivier Boscagli goed genoeg voor Frankrijk? Ja 53% Nee 47% Totaal aantal stemmen: 81 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties