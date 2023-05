Borussia Dortmund opent mogelijke prachtdag met alleszeggende tweets

Zaterdag, 27 mei 2023 om 10:20 • Wessel Antes • Laatste update: 10:23

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Borussia Dortmund kan zaterdag voor het eerst sinds 2012 de Duitse landstitel binnenslepen. BVB kan daarmee een einde maken aan de alleenheerschappij van Bayern München, dat de afgelopen tien seizoenen kampioen werd. Wanneer Dortmund in eigen huis weet te winnen van 1. FSV Mainz 05, is het niet eens meer afhankelijk van het resultaat van Bayern op bezoek bij 1. FC Köln. Dat de spanning erin zit, blijkt uit de tweets van Dortmund zaterdagochtend.

?? Wenn Dein Kumpel Dir um 6.15 Uhr schreibt, dass er auf Dich wartet - gut 09 Stunden vor Anpfiff. #BVBM05 pic.twitter.com/6MZQOg1Lij — Borussia Dortmund (@BVB) May 27, 2023

“Wanneer je maatje je om 6.15 uur schrijft dat hij op je aan het wachten is. Een goede negen uur voor de aftrap”, laat de beheerder van het Twitter-account van die Borussen weten met een screenshot van het bericht. De tweet wordt enkele minuten later opgevolgd door een video waarin te zien is dat een grote menigte zich reeds heeft verzameld rondom het Signal Iduna Park. “Was schijnbaar een goed idee.” Uit de beelden kan één ding worden opgemaakt: Dortmund is klaar voor een waar volksfeest en de kroon op het prachtige verhaal van Sébastien Haller. De voormalig Ajacied versloeg kanker en staat nu aan de vooravond van een absolute heldenrol in het kampioenschap van Dortmund.