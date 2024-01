Borussia Dortmund hoort fors prijskaartje van Chelsea voor Ian Maatsen

Chelsea is niet van plan om Ian Maatsen zonder slag of stoot te laten gaan, zo melden Engelse media. Borussia Dortmund is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de Nederlander, maar zal flink in de buidel moeten tasten. Het prijskaartje bedraagt 35 miljoen euro.

The Guardian schrijft woensdag dat Dortmund de gesprekken met Chelsea over een overgang van Maatsen is gestart. De Duitse topclub ziet de verdediger graag komen, maar de onderhandelingen bevinden zich nog niet in een vergevorderd stadium.

Chelsea neemt namelijk geen genoegen met minder dan 35 miljoen euro. De linksback heeft nog een contract tot volgend jaar zomer en ligt goed in de markt. Burnley en West Ham United toonden recent al interesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De kans bestaat dat Dortmund Maatsen eerst huurt voor een half jaar, om hem komende zomer definitief over te nemen. Chelsea voelt meer voor een directe overname om geld in te zamelen voor nieuwe aanwinsten.

Ondanks een flinke blessuregolf liet manager Mauricio Pochettino Maatsen slechts één keer starten in de Premier League dit seizoen. De jeugdinternational van Oranje staat dan ook op de kandidatenlijst om verkocht te worden.

De hoop van Chelsea om een ??topspits aan te trekken zal waarschijnlijk afhangen van uitgaande transfers die een positieve bijdrage leveren aan de Financial Fair Play-positie. Aangezien Maatsen een jeugdproduct is, is zijn transfersom pure winst in FFP-termen.

Maatsen kwam dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van Pochettino, die op de linksbackpositie doorgaans andere keuzes maakte. De dertienvoudig Jong Oranje-international ervaart fikse concurrentie op Stamford Bridge en lijkt daarom nu eieren voor zijn geld te kiezen.

De teller staat dit seizoen op 400 speelminuten, verdeeld over 16 wedstrijden voor the Blues. Maatsen maakte vorige week zijn basisdebuut voor Chelsea in de wedstrijd tegen Crystal Palace (2-1 winst). De linkspoot speelde dat duel opvallend genoeg als rechtsbuiten.

Als Maatsen inderdaad naar Dortmund verkast, dan gaat hij voor het eerst in zijn carrière buiten Engeland spelen. De vleugelverdediger speelde in de jeugd van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV en verruilde de jeugdopleiding van de Eindhovenaren in de zomer van 2018 voor die van Chelsea.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties