Maatsen aangepakt na horrorstart Dortmund in CL: ‘Dat was een megafout’

Ian Maatsen beleefde woensdagavond een horrorstart in het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Borussia Dortmund. De linksback van de Duitsers kreeg een niet al te handige bal van Gregor Kobel en leverde daarna zomaar in bij Rodrigo De Paul. De Argentijn benutte het buitenkansje, waardoor Atlético al snel met 1-0 leidde. In de Duitse media is de nodige kritiek op de blunderende linksback van BVB.

BILD oordeelt hard over de Nederlandse linksback. "Een megafout van Maatsen bracht Atlético op 1-0. Kobel speelt Maatsen aan, ook al heeft hij een tegenstander in de rug. De vleugelverdediger besluit om onduidelijke redenen om een breedtebal te geven. Al met al een dramatisch begin voor BVB."

De Westdeutsche Allgemeine Zeitung wijst juist met de beschuldigende vinger richting Dortmund-doelman Kobel. "Die pass op Maatsen is natuurlijk buitengewoon slordig. Hij moest de bal wel aan De Paul laten, die uiteindelijk ook scoorde."

De Frankfurter Allgemeine Zeitung ziet een nieuwe trend opstaan wat betreft het opbouwen van achteruit. "De tijden dat keepers de bal gewoon naar voren schieten, ligt achter ons. Deden ze dat soms nog maar gewoon, want Atlético loerde op een riskante pass van Kobel op Maatsen."

"De Nederlandse verdediger probeerde de bal vervolgens met zijn buitenkant te spelen. Het was mooi geweest als die actie was geslaagd, maar helaas voor hem lukte dat niet", voegt de Duitse krant daaraan toe.

Volgens Kicker is Maatsen de hoofdschuldige van de valse start van Dortmund in Madrid. "Zijn foute inspeelpass werd door De Paul ijskoud afgestraft." Desondanks beginnen de Duitsers met perspectief aan de returnwedstrijd. "Dortmund houdt hoop na 25 zwakke minuten."

Slechte cijfers voor Maatsen

In de Duitse pers worden steevast rapportcijfers uitgedeeld. De beste score een 1 en de slechtste score een 6. Dedeelt een 5 uit aan Maatsen, een onvoldoende dus. Sportplatformgeeft de linksback een 4. "Maatsen werd door Kobel onnodig onder druk gezet bij de 1-0, voordat hij zelf de fout in ging."