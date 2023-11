Borst is vernietigend: ‘Het is absurd, beschamend voor een modale voetballer’

Maandag, 20 november 2023 om 08:23 • Lars Capiau • Laatste update: 08:56

Hugo Borst heeft in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar Wout Weghorst. De spits zorgde met een opmerkelijk interview na afloop van het gewonnen duel met Ierland (1-0) voor de nodige gefronste wenkbrauwen.

Als NOS-verslaggever Arman Avsaroglu de matchwinner na afloop van de wedstrijd vraagt waarom het bij de door de overwinning geplaatste Nederland 'misschien wat moeilijker ging dan gehoopt', reageert Weghorst geïrriteerd.

“Dat is wat jij belangrijk vindt op dit moment?", counterde de spits, die aangaf dat het volgens hem draaide om de plaatsing van het Nederlands elftal. "Maar jij begint jouw tweede vraag al met ‘moeilijke wedstrijd’ erin. Ik wil helemaal niet dat dit interview deze kant op gaat."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Borst kon het interview moeilijk verkroppen. "Hij is heel vaak boos, Wout drijft op rancune", schrijft de columnist. Het zit hem dwars dat er mensen zijn die liever Luuk de Jong of Memphis Depay in Oranje hebben."

Door de blessure van Memphis en het bedanken voor Oranje van De Jong krijgt Weghorst recentelijk veel speelminuten in Oranje. Hij verdedigde al 27 keer met trots het nationale shirt, waarin hij zeven doelpunten maakte.

Na het ongemakkelijke interview gingen Weghorst en Avsaroglu verder met elkaar in gesprek. Dat werd een grimmige ontmoeting, waarbij de persvoorlichter van de KNVB Weghorst bij de interviewer weg moest halen. Ook wilde de volgens Borst 'onverstandige, onsympathieke en arrogante' Weghorst dat het gesprek helemaal niet uitgezonden zou worden.

De analyticus vindt er het zijne van. "Alsof hij dat kan eisen. Het is absurd, beschamend gedrag van een modale voetballer die losgezongen lijkt van de realiteit." Borst sluit af met een conclusie over het Nederlands elftal als geheel.

Die mening baseert hij naast Weghorst ook op het gedrag van Ronald Koeman. De bondscoach gaf aan dat hij het 'irritant' vond dat er 'een camera op een halve meter van mijn gezicht staat tijdens de wedstrijd'. "Gezeik", vindt Borst.

"Oranje heeft echt een gigantisch imagoprobleem. Hoe je ook je best doet, het valt niet mee om van dit lelijke, pragmatische en grotendeels onsympathieke Nederlands elftal te houden."