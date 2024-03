Bizar ontslag in België krijgt nieuwe wending: speler start juridisch onderzoek

In België is ophef ontstaan rond een speler van RWD Molenbeek. Moussa Sissako, speler van de club, zag zijn contract ontbonden worden nadat hij een foto op social media plaatste. Inmiddels heeft Sissako zelf zijn onvrede over het ontslag geuit en start hij een juridisch onderzoek.

Sissako werd door RWD Molenbeek gehuurd van het Russische PFK Sochi. Het huurcontract werd beëindigd en de Malinese speler moest in principe terugkeren naar Rusland.

?? | ????? Moussa Sissako ???? qui continue sa rééducation... avec un maillot du KV Kortrijk... ?????? ??(instagram du joueur) pic.twitter.com/VCRPOHS8b6 — RWDM Fidels (@RWDM_Fidels) March 14, 2024

Dit had te maken met een post op social media. Sissako kampt momenteel met een enkelblessure en plaatste op Instagram Stories een foto waarop hij bezig is met zijn herstel.

Sissako droeg op de foto echter een shirt van KV Kortrijk. Zijn broer staat daar onder contract en Sissako droeg dan ook zijn shirt. Dat viel echter niet goed bij de clubleiding van RWD Molenbeek.

Kortrijk strijdt net als RWD Molenbeek tegen degradatie in de Belgische Jupiler Pro League. Tegenover Sudinfo laat de club weten: “Dit kunnen wij als club niet accepteren.”

“Moussa is geen slecht mens en hij heeft ongetwijfeld het beste met de club voor, maar deze houding kan niet door de beugel. Wij hebben de identiteit van de club hoog te houden.”

Reactie Sissako

Sissako is niet erg happig om terug te keren naar Sochi. Zo geeftaan. De geboren Fransman heeft daarnaast sterk het gevoel dat de club een onbruikbare speler van de loonlijst wil afhalen, daar Sissako voor de rest van het seizoen geblesseerd is.

Als reactie plant Sissako om samen met zijn broer en tevens zaakwaarnemer Souleymane Sissako juridische stappen te ondernemen, Volgens de krant uit Antwerpen is een spelersvakbond ingeschakeld om het ontslag van Sissako aan te vechten. Een woordvoerder van de vakbond genaamd United Athlete wilde nog niks kwijt over de situatie, maar mocht RWDM daadwerkelijk een onterecht ontslag hebben doorgevoerd, kan de club een boete tegemoet zien.

