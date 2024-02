Besiktas weet dankzij dubbelslag van achttienjarig talent weer wat winnen is

Besiktas heeft zondag een einde gemaakt aan een reeks van drie wedstrijden zonder te winnen: in eigen huis werd met 2-0 gewonnen van Trabzonspor. Beide doelpunten kwamen op naam van de talentvolle Semih Kiliçsoy. Door de zege neemt Besiktas de derde plek over van de tegenstander van zondag.

Aan de kant van Besiktas had trainer Fernando Santos een basisplek ingeruimd voor Jonas Svensson. De voormalig rechtsback van AZ kan meestal rekenen op een plekje bij de eerste elf en dat was ook zondag het geval. Ex-Vitessenaar Milot Rashica verscheen eveneens aan de aftrap en startte als aanvallende middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij de tegenstander was er een basisplek voor Stefano Denswil. De voormalig Ajacied speelt sinds de zomer van 2022 voor Trabzonspor. Hij is dit seizoen niet altijd verzekerd van een plek in de startopstelling, maar mocht tegen Besiktas wel opdraven.

De Zwarte Adelaars hoopten tegen Trabzonspor een einde te maken aan een reeks van wedstrijden zonder zege. In de laatste drie duels werd twee keer verloren en één keer gelijkgespeeld en de achterstand op nummers één en twee Fenerbahçe en Galatasaray is inmiddels haast onoverbrugbaar.

Besiktas had er lang voor nodig, maar richting het einde van de eerste helft kwam de ploeg dan toch op voorsprong. De huidige nummer drie van de Süper Lig had het niet makkelijk tegen Trabzonspor, maar kwam dankzij een schot van de rand van de zestien wel op voorsprong: 1-0. Kiliçsoy was de doelpuntenmaker.

In het tweede bedrijf zou Besiktas de marge verdubbelen dankzij diezelfde Kiliçsoy. De pas achttienjarige spits wist zijn tegenstanders knap van zich af te houden en faalde oog in oog met doelman Ugurcan Çakir niet: 2-0.

Ondanks dat Trabzonspor een aantal mogelijkheden wist te creëren kwam die ploeg niet tot scoren. De grootste kans was een kwartier voor tijd voor Mahmoud Trézéguet, maar de poging van de buitenspeler belandde niet tussen de palen. In het restant van de wedstrijd kwam de zege van Besiktas niet meer in gevaar en dus kon de club eindelijk weer eens drie punten bijschrijven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties