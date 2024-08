Bergwijn lijkt met rigoureuze beslissing voor te sorteren op vertrek bij Ajax

Steven Bergwijn is gewisseld van zaakwaarnemer, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag. De aanvaller van Ajax laat zijn belangen vanaf nu behartigen door Ali Dursun, die ook zaakwaarnemer is van onder anderen Frenkie de Jong en Noa Lang.

Bergwijn liet zich jarenlang begeleiden door Nathan van Kooperen van Muy Manero, maar heeft zich nu aangesloten bij HCM Sports Management. Daar wordt hij nu bijgestaan door Dursun.

De 26-jarige aanvoerder van Ajax behoort tot de grootverdieners in de selectie van trainer Francesco Farioli, waardoor een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA zeer reëel lijkt.

Bergwijn drukt met zijn salaris flink op de begroting van de Amsterdammers en kan de club met een uitgaande transfers de benodigde financiële ruimte geven om in de laatste weken van de zomerse transferwindow versterkingen te presenteren.

De aanvaller heeft naar verluidt zelf ook zijn zinnen gezet op een vertrek bij Ajax en werd recent al gelinkt aan verschillende clubs. Mike Verweij, clubwatcher namens De Telegraaf, maakte melding van de interesse van het Amerikaanse Atlanta United, dat een bod van 15 miljoen euro geweigerd zag worden.

Volgens Verweij is Leicester City eveneens geïnteresseerd in de diensten van Bergwijn. De Engelse club is bereid een bedrag te betalen dat in de buurt van 20 miljoen euro komt, al mikt Ajax voorlopig op een hogere transfersom voor zijn aanvoerder.

Ajax nam Bergwijn twee zomers geleden voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Sinds zijn terugkeer in Nederland weet de Oranje-international zijn aankoopbedrag nog niet te rechtvaardigen. In 76 officiële wedstrijden namens Ajax was hij goed voor 29 doelpunten en 11 assists.