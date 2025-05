BBC Sport komt laat op de avond met geweldig nieuws voor Arsenal-fans

Gabriel Magalhães gaat zijn tot medio 2027 lopende contract bij Arsenal hoogstwaarschijnlijk spoedig verlengen. BBC Sport schrijft namelijk dat de club en Braziliaanse verdediger in vergevorderde onderhandelingen zijn over een nieuwe verbintenis. Volgens Fabrizio Romano gaat het om een contract tot medio 2030.

Begin april, in het competitieduel met Fulham, scheurde Gabriel zijn hamstring af. Het was een enorme klap voor Arsenal, daar de 27-jarige centrumverdediger mag worden gerekend tot de absolute sterkhouders in het elftal van manager Mikel Arteta.

De blessure van Gabriel was dusdanig ernstig, dat hij onder het mest moest en het restant van het seizoen vaarwel moest zeggen. Bij Arsenal verwacht men dat hij weer volledig fit is wanneer de start van het nieuwe seizoen aanvangt.

De aanstaande contractverlenging van Gabriel wordt binnen de club ervaren als een enorme boost. De Londenaren zijn zeer ambitieus en willen meerdere spelers naar de club halen, waaronder Martin Zubimendi en Benjamin Sesko.

Gabriel is met zijn verdedigende én aanvallende kwaliteiten een enorme meerwaarde in het team van Arteta. De veertienvoudig international was dit seizoen liefst vijf keer trefzeker, vaak als eindstation van de bijzondere, ingestudeerde hoekschoppen.

Gabriel verliet het Braziliaanse Avaí in januari 2017 voor Lille OSC, dat toen drie miljoen euro neertelde voor het talent. Gabriel werd binnen een jaar aan twee clubs verhuurd, Troyes en Dinamo Zagreb, voor hij eindelijk zijn kans kreeg in Noord-Frankrijk.

Gabriel werd tussen 2018 en 2020 een vaste waarde bij Lille, dat in de zomer van 2020 een bod van Arsenal ter waarde van 26 miljoen euro accepteerde. De teller voor The Gunners staat momenteel op 210 wedstrijden (20 goals en 5 assists).