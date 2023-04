Bayern München legt Sadio Mané recordboete op: bedrag lekt uit

Sadio Mané heeft van Bayern München een recordboete opgelegd gekregen, zo weten onder meer BILD en Sport1 te melden. De aanvaller moet de club liefst 350.000 euro betalen. Mané deelde een week geleden, na de verloren kwartfinale in de Champions League tegen Manchester City, een klap uit aan ploeggenoot Leroy Sané. In Duitsland wordt druk gespeculeerd over een zomers vertrek van de Senegalees.

Na afloop van de dramatisch verlopen heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League bij Manchester City (3-0) sloeg Mané zijn ploeggenoot Sané. Mané was boos over de manier waarop hij werd toegesproken door Sané. Laatstgenoemde wilde dat hij naar de bal toe zou komen voor een korte pass, terwijl Mané juist een loopactie inzette. Na afloop van de wedstrijd sloeg Mané Sané, wat leidde tot een bebloede lip bij de Duitser.

Mané werd als straf buiten de selectie gehouden voor het Bundesliga-duel met TSG Hoffenheim (1-1) en moet dus bovendien een recordboete betalen. Bovengenoemde media melden dat het gaat om een bedrag van 350.000 euro. Volgens een clausule in het contract van Mané zou Bayern de mogelijkheid hebben gehad om hem te straffen met een maandsalaris. Dat zou maximaal twee miljoen euro zijn. Zo ver gaat de club dus niet. "De huidige boete doet hem pijn, zelfs met zijn salaris", aldus president Herbert Hainer in BILD.

Woensdagavond in de return van de Champions League heeft Mané de kans om sportieve revanche te nemen. In Duitsland verwacht men echter niet dat de Senegalees in de basis begint. Eric Maxim Choupo-Moting trainde dinsdag weer volop mee en zal naar verwachting in de basis staan. Dat zal ten koste gaan van Mané. De buitenspeler, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, kwam tot op heden tot 32 duels voor Bayern. Der Rekordmeister verloor het heenduel met City met 3-0.