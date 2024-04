Bayer Leverkusen voor het eerst kampioen van Duitsland na nieuwe masterclass

Bayer Leverkusen heeft zich zondagmiddag voor het eerst in zijn historie gekroond tot kampioen van Duitsland. De ploeg van succestrainer Xabi Alonso wist dat het moest winnen om de titel al in de 29ste speelronde binnen te halen en slaagde tegen Werder Bremen met verve in zijn missie: 5-0. Victor Boniface, Granit Xhaka en Florian Wirtz (driemaal) scoorden namens het nog altijd ongeslagen Leverkusen, dat ook nog volop kans maakt op de DFB-Pokal en Europa League.

Aan de kant van Leverkusen begon zowel Jeremie Frimpong als Alejandro Grimaldo op de bank. Voor hen kwamen Nathan Tella en Piero Hincapié in het elftal. Voorin koos Alonso ervoor om Jonas Hofmann en Amine Adli op te stellen achter spits Boniface. Bij Werder waren Marvin Ducksch en Nick Woltemade de twee die voor de treffers moesten zorgen.

De eerste kans werd al snel gecreëerd door Leverkusen. Zoals zo vaak dit seizoen belandde een voorzet van de rechter vleugelverdediger, in dit geval Tella, bij de tweede paal. Piero Hincapié kwam tot een poging, maar met het nodige geluk wist voormalig PEC Zwolle-goalie Michael Zetterer de bal uit zijn doel te houden.

Leverkusen claimde halverwege de eerste helft een strafschop na een vermeende overtreding op Jonas Hofmann. Scheidrechter Harm Osmers werd naar het scherm geroepen en kende Leverkusen een strafschop toe. Boniface schoot net genoeg richting de rechterhoek om Zetterer te passeren: 1-0. Xhaka zal even hebben gedacht aan de 2-0, toen zijn schot met buitenkant voet net over vloog. Uit de hoekschop die volgde liet Boniface van dichtbij na om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen.

Leverkusen bleef op zoek gaan naar de 2-0, die meermaals bijna viel. Zo had Hofmann de bal voor het inschieten, maar was het Werder-verdediger Milos Veljkovic die Zetterer te hulp schoot. Amine Adli sneed even later vanaf de linkerkant naar binnen. De Marokkaan schoot kiezelhard op doel en had de pech dat zijn inzet via de onderkant van de lat uit de doelmond stuitte. Werder viel aan wanneer het kon en had vlak voor rust op 1-1 kunnen komen. Lukás Hrádecký stond paraat en werkte een scherpe voorzet net op tijd weg.

Vijf minuten na rust wist Werder voor het eerste gevaar te zorgen, al zorgde de poging van Leonardo Bittencourt niet voor kopzorgen bij Hrádecký. Leverkusen bleef het initiatief houden en kwam meermaals dichtbij, maar onder meer Boniface wist net niet raak te schieten. Na een uur spelen schoot Xhaka alsnog heerlijk raak. De Zwitser ontving de bal van Boniface en schoot vanaf een meter of 25 raak in de korte hoek: 2-0.

De toch al zo prachtige middag voor Leverkusen werd mooier en mooier. Wirtz draaide zich open en besloot uit te halen. Niet voor het eerst dit seizoen vloog een schot van de Duits international prachtig en krachtig binnen: 3-0. Met Frimpong en Patrik Schik inmiddels binnen de lijnen vermaakte Leverkusen zijn supporters met grote regelmaat.

Met name Frimpong toonde zich bijzonder bedrijvig als vervanger van Tella. Wirtz maakte er in de slotfase ook nog 4-0 van, waardoor de Leverkusen-fans al helemaal niet te houden waren en het veld bestormden. Na een korte onderbreking en nog enkele minuten voetbal, waarin Wirtz zijn derde van de middag binnenschoot (5-0), was het officieel: Bayer Leverkusen is kampioen van Duitsland.

