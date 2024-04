Barcelona sluit megadeal en gaat komende zomer vol voor man van 58 miljoen euro

FC Barcelona heeft goede hoop om Benardo Silva dit jaar over te nemen van Manchester City. De Portugese dribbelkoning staat al een tijdje in het vizier van de Catalanen en Barça lijkt de transfer te kunnen realiseren door de nieuwe sponsordeal met Nike.

Barcelona kende de afgelopen jaren financiële tekorten op de transfermarkt en werd zodoende beperkt in de uitgaven. Na nieuwe gesprekken met La Liga over het budget voor komend seizoen, is de clubleiding hoopvol dat deze beperkingen worden opgeheven.

Dat heeft alles te maken met de gloednieuwe deal die de Catalanen met Nike hebben gesloten. De samenwerking gaat de huidige kampioen van Spanje een bedrag van maximaal 1,2 miljard euro opleveren.

Daarnaast ontvangt de Catalaanse ploeg naar verluidt een tekenbonus van 100 miljoen euro van het Amerikaanse kledingmerk. Met deze enorme geldinjectie lijkt Barcelona de gaten in de begroting te dichten en creëren ze slagkracht voor de transferperiode van komende zomer.

Zo zou de afkoopsom in het contract van Silva, die naar verluidt 58 miljoen bedraagt, geen probleem vormen voor de Catalaanse club, die de kleine middenvelder graag toevoegt aan het spelersbestand.

Afgelopen zomer staken er al geruchten de kop op dat de Portugese linkspoot een overstap naar Barcelona zou maken. Silva vernieuwde echter zijn contract bij City, ondanks het feit dat hij het niet langer naar zijn zin had in Engeland.

Zijn komst was destijds niet realistisch, maar dankzij de nieuwe megadeal wel. Door de toenemende financiële mogelijkheden op de transfermarkt komende zomer, is zijn komst mogelijk haalbaar.

