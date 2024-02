Barcelona gaat niet verlengen met aanvoerder na beslissing van Xavi

FC Barcelona gaat het aflopende contract van Sergi Roberto niet verlengen, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Relevo te melden. Trainer Xavi wilde graag langer door met Sergi Roberto, maar de situatie veranderde toen de Spaanse trainer zijn ontslag aanbood vorige week.

Sergi Roberto is door Xavi aan het begin van het huidige seizoen zelfs aanvoerder gemaakt van de Catalaanse ploeg. De vertrekkende trainer vindt hem een geweldige professional.

Volgens Relevo is Sergi Roberto heel belangrijk in de kleedkamer. Hij helpt de jonge spelers en neemt het team op sleeptouw wanneer ze achter staan, ondanks het feit dat hij nagenoeg nooit speelt.

Xavi vroeg daarom voor de kerst al aan technisch directeur Deco of Barça het contract van Sergi Roberto wilde verlengen. Een besluit daarover werd uitgesteld en is nu genomen. Deco gaat het de speler deze week nog melden.

Sergi Roberto heeft zelfs sorry gezegd voor de mindere resultaten en het ging hem, net als Robert Lewandowski, erg aan het hart toen Xavi zijn vertrek bij Barcelona aankondigde.

De 31-jarige rechtsachter annex middenvelder heeft bij Xavi gesmeekt om zijn beslissing te heroverwegen. Zijn poging was tevergeefs. Na achttien jaar in dienst van de regerend landskampioen komt er nu dus een einde aan zijn avontuur.

Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde hij in 2017. In de achtste finale van de Champions League wist Barcelona terug te komen van een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd. De Catalanen wonnen met 6-1. Sergi Roberto maakte in de slotminuut het winnende doelpunt.

