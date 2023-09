â€˜BarÃ§a wil Ten Hag verlossen van bron van onrust en denkt aan huurconstructieâ€™

‘Barça wil Ten Hag verlossen van bron van onrust en denkt aan huurconstructie’

Zaterdag, 16 september 2023 om 15:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:02

De vete tussen Jadon Sancho en Erik ten Hag wordt met bovengemiddelde interesse gevolgd door FC Barcelona, weet Sport. De Catalaanse grootmacht loopt met de gedachte om de buitenspeler in januari te huren. Sancho leeft sinds vorige week in onmin met Ten Hag nadat de speler het niet eens was met de uitleg van de in Haaksbergen geboren oefenmeester na zijn afwezigheid tegen Arsenal.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorige week overwoog Sancho Manchester United op de valreep te verlaten. Al-Ettifaq toonde serieuze belangstelling in de diensten van de aanvaller, maar pakte niet door. Vanwege de torenhoge som die United twee jaar geleden betaalde is de club sowieso niet van plan om Sancho zonder slag of stoot van de hand te doen.

Sport weet nu te melden dat de ontwikkelingen rond Sancho nauwlettend worden gevolgd door Barcelona. De Engelsman zou een uitkomst kunnen bieden op de linksbuitenpositie. Barcelona heeft veel buitenspelers, maar zit dun in de spelers die op linksvoor uit de voeten kunnen. De Catalanen ondernamen nog geen concrete acties om Sancho of United te benaderen, maar houden de situatie dus wel in de gaten.

Sancho kwam in de zomer van 2021 voor liefst 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar heeft die torenhoge som nog niet kunnen terugbetalen. Ook wist hij de fans amper voor zich te winnen. De recente uitbarsting is zijn reputatie niet ten goede gekomen. Sancho kwam tot dusver 82 keer in actie namens United, waarin hij 12 keer scoorde en 6 assists leverde. Zijn contract loopt nog door tot medio 2026.