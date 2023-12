Bakayoko over Feyenoord-speler: ‘Ik heb één keer tegen hem gespeeld, en...’

Zaterdag, 2 december 2023 om 17:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:48

Johan Bakayoko kijkt uit naar de duels met Quilindschy Hartman tijdens de kraker tussen Feyenoord en PSV zondagmiddag. Dat vertelt de Belgische aanvaller van de Eindhovenaren bij ESPN. De twee stonden één keer eerder tegenover elkaar: in augustus, tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal. Dat duel won PSV met 0-1, door een goal van Noa Lang.

Zondag trappen Feyenoord en PSV om 12:15 uur af in De Kuip. De Rotterdammers moeten winnen om hoop te houden op de landstitel, terwijl koploper PSV de kans heeft om verder uit te lopen op de nummer twee van de Eredivisie. Momenteel bedraagt het gat al zeven punten.

Bakayoko gaat ongetwijfeld starten bij PSV, niet in de laatste plaats omdat Hirving Lozano en Noa Lang allebei geblesseerd zijn. Zijn directe tegenstander is hoogstwaarschijnlijk linksback Hartman.

“Ik vind hem zeker een goede speler”, zegt Bakayoko over Hartman desgevraagd aan ESPN. “Ik heb één keer tegen hem gespeeld, voor de Johan Cruijff Schaal. Toen vond ik hem heel goed.”

Verslaggever Hans Kraay junior merkt op dat Hartman vaak kort op zijn directe tegenstander zit. Hoe gaat Bakayoko daaraan ontsnappen? “Variatie in m’n spel”, antwoordt de Belg. “Diepgaan, in de bal komen, binnenkant, buitenkant… Ik denk dat het een beetje een schaakspel is. Je pionnen zetten op het juiste moment, en dan kijken wat hij doet en wat ik doe. Hopelijk wint de beste.”

Volgens de aanvaller moet Feyenoord rekening houden met het hele team van PSV. “Dat is ook de kracht van ons dit seizoen. Ook de spelers die niet spelen, als ze erin komen. Dat heb je tegen Sevilla ook gezien. Ze (Feyenoord, red.) moeten zich niet alleen focussen op mij. Ik denk dat ze zich op het hele team moeten focussen.”

Johan Cruijff Talent van de Maand

Bakayoko werd vrijdag uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand november. De Belgisch international leverde afgelopen maand drie assists. Alleen Steven Berghuis deed het met vijf stuks beter. Inmiddels staat Bakayoko op zeven assists dit seizoen. Bakayoko beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij PSV en is niet meer weg te denken uit de basisformatie van trainer Peter Bosz. Mede dankzij de inbreng van Bakayoko is PSV na dertien speelrondes nog altijd foutloos in de Eredivisie.

Bakayoko stond aan het begin van zijn carrière bekend om zijn acties binnendoor. De vleugelflitser merkt op dat hij meer variatie in zijn spel heeft gekregen. "Qua schoten, voorzetten en acties binnen- en buitenom. Ik ga ook buitenom. Ik denk dat als je de wedstrijd tegen FC Twente bekijkt, je kunt zien dat ik meer buitenom ben geweest dan wie dan ook. Daarmee verras ik. Ik wil ervoor zorgen dat mijn tegenstander niet weet wat ik ga doen."