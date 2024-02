Bakayoko: ‘Er zijn maar weinig spelers van mijn leeftijd die doen wat ik doe’

Johan Bakayoko heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraken van Earnest Stewart bij NOS Studio Voetbal. De technisch directeur van PSV sprak vorige week zondag de verwachting uit dat de Belgische vleugelaanvaller komende zomer gaat vertrekken.

Bakayoko kon aan het begin van huidig seizoen al naar talloze (sub)topclubs, maar besloot nog een jaartje te rijpen in het Philips Stadion. Nu lijkt een exit ophanden. Burnley, Brentford en Paris Saint-Germain hengelden in het verleden al naar de diensten van de aanvaller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De kans is groot dat Bakayoko komende zomer vertrekt bij PSV, zo onthulde technisch directeur Stewart een week geleden bij NOS Studio Voetbal. De Amerikaan kreeg de vraag of hij verwacht de vleugelspits volgend seizoen nog in Eindhoven te zien spelen.

"Nee, dat denk ik niet", was het korte doch duidelijke antwoord van Stewart. "Ik vind het best grappig", antwoordt Bakayoko bij ESPN op de woorden van Stewart. "Als hij dat zegt, weet ik het ook niet. Ik weet niet wat ik ga doen en wat de toekomst zal brengen."

De woorden van Stewart kwamen als een verrassing voor Bakayoko. "Ik had het niet verwacht. Ik heb nog geen keuze gemaakt en het seizoen is nog volop bezig. Ik vind het te vroeg om dat nu te zeggen."

Mocht Bakayoko toch vertrekken, dan verwacht hij de kas aardig te spekken in Eindhoven. "Wat ik waard ben? Je moet kijken naar wat andere spelers kunnen. Je moet kijken waarom iemand meer waard is dan een ander."

"Als je goed kijkt denk ik niet dat er heel veel spelers van mijn leeftijd doen wat ik doe, waardoor andere clubs mij meer waard gaan vinden. Ik denk dat ze zien dat ik bijzondere dingen doe voor mijn leeftijd (20 jaar, red.)."

Het bedrag moet richting de tientallen miljoenen euro's gaan als het aan Bakayoko ligt. "Ik weet niet wat de prijzen zijn, maar tussen de 40 en 50 miljoen is wel redelijk denk ik."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties