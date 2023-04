AZ ziet aanvallende opties flink slinken op verder zorgeloze avond

Zondag, 23 april 2023 om 21:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

AZ heeft de knappe overwinning op Anderlecht in de Conference League een vervolg gegeven in de Eredivisie. De ploeg van Pascal Jansen had zondagavond geen kind aan RKC Waalwijk en zegevierde met 3-0. Sven Mijnans, Mayckel Lahdo en Myron van Brederode zorgden voor de doelpunten. Smet op de zege was het uitvallen van Jens Odgaard en diens vervanger Mexx Meerdink. Doordat ook Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson al in de lappenmand lagen wordt de spoeling bijzonder dun in de voorhoede bij de Alkmaarders.

Bij AZ was er dus geen plek voor Pavlidis, die donderdag tegen Anderlecht uitviel en niet op tijd hersteld was. Odgaard stond daardoor in de punt van de aanval, terwijl aan de rechterkant een basisplaats was weggelegd voor Lahdo. Bij RKC ontbrak doelman Etienne Vaessen vanwege een blessure. Hij werd vervangen door Joel Castro Pereira. De Portugese kreeg er in zijn laatste twee duels liefst twaalf tegen. Een oefenwedstrijd tegen Almere City eindigde in 0-6, terwijl het competitieduel met NEC vlak voor de winterstop met 6-1 verloren ging.

Het duel in het AFAS Stadion werd al heel vroeg opengebroken door Mijnans, die op de juiste plek stond om een voorzet van Yukinari Sugawara tegendraads tegen de touwen te koppen: 1-0. RKC kroop zo nu en dan ook uit de schulp en werd vooral gevaarlijk via Mats Seuntjens. Eerst zag de voormalig AZ'er een schot gepakt worden door Mathew Ryan, waarna hij niet veel later om een strafschop schreeuwde toen hij tegen de hand van Sam Beukema schoot. Scheidsrechter Allard Lindhout wilde er niet aan.

Halverwege de eerste helft moest Odgaard de strijd staken. De ex-speler van RKC kwam pijnlijk in botsing met doelman Pereira en moest met een brancard van het veld gedragen worden. Zijn vervanger, Meerdink, bleef halverwege het duel in de kleedkamer achter. Hij is vermoedelijk geblesseerd geraakt in de ruim twintig minuten die hij speelde. Ook leek het er even op dat Van Brederode het duel niet uit kon spelen, toen de buitenspeler smerig werd geraakt door Juriën Gaari. De actie van de verdediger van RKC bleef onbestraft.

Ook na rust was het AZ dat de touwtjes in handen had en de score al snel verdubbelde. Op aangeven van Mijnans schoot Lahdo snoeihard raak via de onderkant van de lat. Vijf minuten later had Mijnans zelf de mogelijkheid om de marge naar drie te tillen, maar zijn schot van dichtbij op aangeven van Van Brederode ging een halve meter naast. De eindstand werd bepaald door laatstgenoemde. Dario Van den Buijs leverde de bal in en zag Van Brederode afronden op aangeven van Tijjani Reijnders.