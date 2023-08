AZ wijst bod van dertien miljoen euro op Vangelis Pavlidis af

Woensdag, 2 augustus 2023 om 16:56 • Bart DHanis • Laatste update: 17:33

AZ heeft een bod van dertien miljoen euro op Vangelis Pavlidis afgewezen, zo meldt De Telegraaf woensdagmiddag. De club ontving de aanbieding van VfB Stuttgart. De Alkmaarders raakten deze zomer Sam Beukema (Bologna), Tijjani Reijnders (AC Milan) en Milos Kerkez (Bournemouth) al kwijt en vinden dertien miljoen euro niet genoeg om de vierde sterkhouder te laten vertrekken.

Naar verluidt verlangt de Alkmaarse club minimaal vijftien miljoen euro voor de Griekse topschutter. Van het uiteindelijke verkoopbedrag moet de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen vervolgens twintig procent afstaan aan zijn voormalig werkgever Willem II, zo wist Voetbal International eerder te melden.

Stuttgart is actief op de transfermarkt. De Duitse club gaat zich op korte termijn versterken met Deniz Undav. De Duitse spits wordt overgenomen van Brighton & Hove Albion en is woensdag in Duitsland voor de medische keuring. Met de verregaande interesse in Pavlidis lijkt het erop dat Serhou Guirassy definitief mag vertrekken. De in Frankrijk geboren aanvaller werd eerder deze zomer in verband gebracht met Ajax, al verhuist hij liever naar Engeland om in de Premier League te spelen.

Ook moet AZ vrezen voor een vertrek van uitblinker Jesper Karlsson. Het Italiaanse Corriere dello Sport schrijft namelijk dat Lazio de Zweedse aanvaller nog altijd graag wil inlijven. Trainer Maurizio Sarri raakte onder de indruk van Karlsson in het Conference League-tweeluik van zijn ploeg tegen AZ en is hem naar verluidt nog altijd niet vergeten. Karlsson scoorde en gaf drie assists in twee duels met Lazio.