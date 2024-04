AZ-talent Kwakman noemt redenen waarom hij Frenkie de Jong zo bewondert

Dave Kwakman maakte afgelopen weekeinde zijn langverwachte debuut bij AZ, dat ondanks een 0-2 achterstand met 3-2 zegevierde tegen RKC Waalwijk. De pas negentienjarige middenvelder werd in de jeugd van de Alkmaarse club vaak vergeleken met Frenkie de Jong, een van de favoriete spelers van de jonge en ambitieuze AZ'er.

"Nadoen is een groot woord, want ik speel mijn eigen spel, maar zijn drive naar voren en dribbels… Ja, ik kijk gewoon het meest naar hem", erkent Kwakman in gesprek met De Telegraaf dat De Jong als voorbeeld dient in zijn ontwikkeling als voetballer.

Kwakman heeft net als De Jong de blik bijna altijd naar voren gericht en voelt zich tevens comfortabel aan de bal. De debutant verstuurde tegen RKC in totaal 53 passes, die allemaal aankwamen bij een teamgenoot. "Ik denk dat ik het prima heb ingevuld."

Trainer Maarten Martens kijkt met een goed gevoel terug op het debuut van Kwakman, die de op het laatste moment afgehaakte Jordy Clasie verving op het middenveld van AZ. "Zo’n statistiek met passnauwkeurigheid zegt ons meestal niet veel, want het kunnen ook allemaal tikkies breed zijn. Maar bij Dave heb ik die bijna niet gezien. Knap gedaan."

Dave Kwakman maakte zaterdag zijn langverwachte debuut bij AZ.

Sadiq

Martens had ook voor Ibrahim Sadiq kunnen kiezen als vervanger van Clasie. De AZ-coach besloot echter om de vorig jaar voor vier miljoen euro gehaalde Ghanees op de bank te houden. Sadiq, van origine een vleugelspeler, kwam tot dit seizoen tot 26 optredens in alle competities. Desondanks is de miljoenenaanwinst niet helemaal tevreden in Alkmaar.

Sadiq sprak hier begin dit jaar uitgebreid over met Martens. "Hij wilde graag van mij weten wat zijn perspectief was", aldus de Belgische coach, die enkele maanden geleden het stokje overnam van de ontslagen Pascal Jansen. "Ik heb gezegd dat ik hem heel graag wilde houden."

Martens liet Sadiq tegen RKC in de 62ste minuut en bij een 0-2 achterstand invallen. Een gouden greep, want een kwartier na zijn entree leidde AZ met 3-2. Sadiq gaf de assist op de 1-2 van Yukinari Sugawara, knalde zelf de 2-2 tegen de touwen en versierde de hoekschop waaruit Vangelis Pavlidis de winnende treffer maakte.

