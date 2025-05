AZ meldt zich in voorronde Conference League na hele knappe comeback tegen FC Twente

AZ mag zich komende zomer melden in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van Maarten Martens voltooide in extremis een wonderlijke comeback tegen FC Twente: 3-2.

Bij de bezoekers was Mees Hilgers de één-op-één vervanger van Alec Van Hoorenbeeck, die rood ontving in de gewonnen halve finale tegen NEC (3-2 na verlenging). AZ startte net als tegen sc Heerenveen (4-1) met Mexx Meerdink, wat betekende dat Troy Parrott voor de tweede keer sinds zijn terugkeer van een blessure op de bank plaatsnam.

Het was de spits van de andere ploeg die al snel een hoofdrol opeiste. In een poging vlak bij het doel af te werken werd Ricky van Wolfswinkel gevloerd door AZ-verdediger Alexandre Penetra, die juist poogde de bal weg te peren. Het leer ging op de stip en vanaf daar schoot Sem Steijn het in het net: 0-1 voor Twente.

Het mooiste moment van de eerste helft werd eveneens geproduceerd door de spelers in het zwart-groene uittricot. Daan Rots en Michel Vlap combineerden feilloos, alvorens laatstgenoemde hard en laag voorzette op Steijn, die zijn en Twentes tweede van de middag maakte: 0-2.

Zo leek AZ vanuit een kansloze uitgangspositie de tweede helft in te gaan, ware het niet dat Meerdink in minuut 43 nog wat terugdeed. De jonge spits, die de laatste weken zo op schot is, ramde een rebound keihard en zuiver achter Przemyslaw Tyton: 1-2.

Daarmee was het einde van de verhaallijn die de eerste helft heette nog niet bereikt. Op de helft van AZ kwam Van Wolfswinkel met de noppen in op het onderbeen van Penetra, waarna videoscheidsrechter Pol van Boekel zijn collega op het veld vroeg naar het scherm te komen voor een mogelijke rode kaart. Serdar Gözübüyük bleef echter bij zijn eerder gegeven gele prent.

Met drie nieuwe namen in het veld - Ibrahim Sadiq en Maxim Dekker voor Ernest Poku en Penetra bij AZ en Younes Taha voor Rots bij Twente - startten de ploegen met elf tegen elf aan de tweede helft, die al gauw ontbrandde. Ruben van Bommel jaagde na zeven minuten van grote afstand en op prachtige wijze de bal tegen de touwen: 2-2. De pegel was Tyton te machtig, al leek het erop dat de vervanger van de geblesseerde Lars Unnerstall meer had kunnen doen om de gelijkmaker, die eerder al op de schoen van Meerdink lag, te voorkomen.

Het initiatief kwam daarna in handen van AZ, dat via Van Bommel bijna voor het eerst op voorsprong kwam. De buitenspeler zag zijn inzet uit een corner uiterst knap gekeerd worden door Tyton. Snel volgde een levensgrote kans voor Twente. Vlap zag zijn trage poging op de doellijn gekeerd worden door Dekker, die daarmee de half ingrijpende Rome-Jayden Owusu-Oduro uit de brand hielp.

In de absolute slotfase leek AZ zichtbaar meer bezig met niet verliezen dan met het forceren van een winnende treffer. Twente had de overhand en kwam nog tot een mogelijkheidje voor invaller Arno Verschueren, die hoog over schoot. Op de counter kregen ook de Alkmaarders echter nog een kans en die werd meteen benut. Sadiq mocht ‘m maken: 3-2.

Na de treffer in minuut negentig plus drie was het klaar, al kwam Twente nog ontzettend dichtbij via andermaal Verschueren. Owusu-Oduro redde zijn ploeg echter katachtig.