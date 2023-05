AZ geeft riante uitgangspositie helemaal weg en heeft wat goed te maken

Donderdag, 11 mei 2023 om 22:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:13

AZ heeft de eerste halve finale van de Conference League met een domper afgesloten. De ploeg van Pascal Jansen kwam nog op voorsprong tegen West Ham United, maar zag the Hammers het na rust compleet omdraaien: 2-1. Er is zo nog flink werk aan de winkel voor de Alkmaarders komende week in het AFAS Stadion.

Jansen kende flink wat personele problemen voor AZ's eerste Europese halve finale sinds 2005. Zo ontbraken Bruno Martins Indi en Dani de Wit nog altijd met blessures, lag ook Jesper Karlsson in de lappenmand en miste Milos Kerkez wegens een schorsing. Eerstgenoemden ontbraken ook zondag tegen Ajax al; alleen Kerkez moest worden vervangen (door Mees de Wit).

Voor de rest trad Jansen aan met precies dezelfde namen als tegen Ajax. Zij begonnen dapper in het London Stadium. AZ durfde vanaf minuut één de aanval te zoeken, maar met alle risico's van dien. Zo moest Mathew Ryan al vroeg gestrekt op een poging van Saïd Benrahma, die mogelijk werd gemaakt door wegglijden van Yukinari Sugawara. AZ kwam ondertussen niet verder dan halve pogingen van Myron van Brederode en Sven Mijnans.

Met name Benrahma maakte het de Alkmaarse defensie lastig, maar capituleren deed die niet. Sterker nog: ze zag AZ op slag van rust op voorsprong komen. Tijjani Reijnders probeerde het maar eens van afstand en zag West Ham-goalie Alphonse Aréola hopeloos mistasten: 0-1. Het was Reijnders' vierde Europese treffer dit seizoen – en misschien wel de allerbelangrijkste.

De voorsprong gaf AZ vertrouwen na de thee. De Alkmaarders bleven ogenschijnlijk moeiteloos overeind – tot aan de 65ste minuut. Ryan was te laat bij een voorzet vanaf rechts en raakte Jarrod Bowend daarbij op zijn hoofd. Arbiter Halil Umut Meler wees daarop naar de stip: strafschop. Benrahma ging achter de bal staan en bekroonde zijn uitstekende wedstrijd met een doelpunt, en daarmee was het nog niet gedaan voor AZ.

Bij een hoekschop van West Ham haalde Sugawara de eerste inzet nog van de lijn, maar had niemand een antwoord op de rebound van Michail Antonio: 2-1. The Hammers gooiden daarop de boel op slot. De aanvallende wissels van Jansen mochten niet meer baten, waardoor AZ aangewezen is op de return volgende week.