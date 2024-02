AZ deelt op X sneer uit aan Brian Brobbey; Ajax-fans reageren boos

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor AZ, dat op X met een knipoog uithaalt naar Brian Brobbey.

AZ won zondag in eigen huis met 2-0 van Ajax. Ruben van Bommel was de grote man aan Alkmaarse zijde met twee doelpunten. AZ wist daarnaast de nul te houden en als we het X-account van de huidige nummer vier van de Eredivisie moeten geloven, was dat met name te danken aan Wouter Goes.

De originele post van AZ, die inmiddels verwijderd is van X.

AZ plaatste na afloop van het duel namelijk een bericht op het sociale medium, met daarbij de tekst: 'Wouter Goes als hij vanavond zijn broekzakken leegmaakt.' Op de bijgevoegde foto's zijn een autosleutel, een telefoon en Brobbey te zien.

Fans van Ajax kunnen zich ogenschijnlijk niet vinden in de lezing van het sociale media-team van AZ en reageren massaal onder het bericht. "Hele kleine club. Ga lekker terug in de irrelevantie, daar horen jullie thuis", schrijft een supporter. "Klein clubje, lege prijzenkast, op zoek naar een rivaal", zegt een ander.

