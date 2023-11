Atlético wint in aanloop naar kraker tegen Feyenoord; Memphis maakt rentree

Zaterdag, 25 november 2023 om 23:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:45

Atlético Madrid heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Diego Simeone met 1-0 te sterk voor Real Mallorca dankzij een treffer van Antoine Griezmann. Door de zege klimt Atlético naar de derde plaats. De achterstand op koploper Girona bedraagt slechts drie punten.

Memphis Depay hervatte afgelopen maandag de training bij Atlético, nadat hij sinds eind september niet meer inzetbaar was. Tegen Mallorca maakte hij zijn rentree in de wedstrijdselectie, al moest hij wel genoegen nemen met een plek op de bank.

In het eerste bedrijf viel er voor de supporters in het Cívitas Metropolitano weinig te genieten. Beide ploegen kwamen tot geen enkel schot op doel, waardoor de amusementswaarde uiterst laag lag.

Direct na rust konden de fans van Atlético wel snel opveren toen Álvaro Morata met een voorzet op maat gevonden werd door César Azpilicueta. De spits knikte de bal richting de linkerhoek, maar moest toezien hoe Mallorca-doelman Predrag Rajkovic met een uiterste reflex wist te pareren.

Morata kwam luttele minuten later opnieuw in kansrijke positie, alleen liet zijn inzet ditmaal te wensen over. De ban werd halverwege de tweede helft uiteindelijk alsnog gebroken. Griezmann werd de gevierde man door een voorzet van Mario Hermoso met de nodige precisie tegen de touwen te koppen: 1-0.

In de slotfase maakte Memphis nog zijn langverwachte rentree. De aanvaller kwam binnen de lijnen voor Morata. Met de Oranje-international op het veld stelde Atlético Madrid de nipte zege in eigen huis veilig. Komende dinsdag reizen de Madrilenen af naar Rotterdam voor de Champions League-kraker tegen Feyenoord.

Wie anders? Antoine ??????????????????! ??

Het is nummer 170 in het shirt van Altético en dus is hij nog maar 3 goals verwijderd van het clubrecord ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRCDMallorca pic.twitter.com/pSkxlldzOI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 25, 2023