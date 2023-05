AS Roma wint wéér niet en lijkt plek bij top vier definitief te moeten vergeten

Zondag, 14 mei 2023 om 19:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:02

AS Roma heeft nagelaten te profiteren van de nederlagen van AC Milan en Atalanta op zaterdag. De ploeg van trainer José Mourinho kwam ondanks de vele afwezigen vrij goed voor de dag, maar een doelpunt tegen Bologna zat er niet in: 0-0. Met name Andrea Belotti en Tammy Abraham kregen kansen om de score te openen, maar het ontbrak de Romeinen aan scherpte in de afronding. Roma, dat nu voor de vijfde keer op rij niet heeft gewonnen in de Serie A, staat zesde en heeft een wonder nodig om zich nog via de Serie A te plaatsen voor de Champions League. Wel kunnen i Giallorossi zich nog bij winst van de Europa League plaatsen voor het miljardenbal.

Jerdy Schouten kreeg zoals verwacht een basisplaats toebedeeld van trainer Thiago Motta. De oefenmeester liet Joshua Zirkzee op de bank beginnen. De Nederlander zag Marko Arnautovic de spitspositie innemen. Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini en Musa Barrow stonden in de rug van de voormalig aanvaller van FC Twente. De selectie van Roma loopt op zijn laatste tandvlees, waardoor Mourinho ondanks de top vier-belangen veel rouleerde. Zo begonnen Abraham, Gianluca Mancini, Nemanja Matic, Lorenzo Pellegrini en Leonardo Spinazzola op de bank. Bovendien had Roma te maken met vijf geblesseerden, waaronder Rick Karsdorp. Georginio Wijnaldum speelde wel en zag Belotti en Ola Solbakken voor hem de spitsposities bekleden.

Orsolini zorgde voor het eerste gevaar middels een afstandsschot, dat kon worden overgetikt door Mile Svilar. Roma kwam zelf maar moeizaam tot kansen, al had het tien minuten voor rust op voorsprong moeten komen. Solbakken liet zijn klasse zien door veel te snel te zijn voor Joaquín Sosa en Belotti perfect te bedienen. De spits, die dit seizoen nog droog staat in de Serie A, stuitte op Lukasz Skorupski. Niet veel later kwam Filippo Missori net tekort om bij de tweede paal binnen te tikken. Bologna probeerde het met name via afstandsschoten, waar Svilar allerminst nerveus van werd. Roma werd voor rust nog dreigend via Nicola Zalewski, die zijn vrije trap rakelings over de lat zag vliegen.

Mourinho voerde tien minuten na rust liefst drie wissels door: Mancini, Abraham en Edoardo Bove mochten opdraven. Het leek direct effect te sorteren, daar de bezoekers ogenblikken later gevaarlijk werden via Bove. De middenvelder, midweeks nog goed voor de enige treffer in de Europa League tegen Bayer Leverkusen, kwam net tekort om binnen te knikken. Het luidde een goede fase van Roma in. Abraham zag zijn kopbal gekeerd worden door Skorupski, terwijl het schot van Mady Camara rakelings naast vloog. Zirkzee mocht in de slotfase nog invallen, maar kwam weinig in het spel voor. Dat kwam met name door Roma, dat steeds meer domineerde en via Abraham tot tweemaal toe nog bijna op 0-1 kwam. De Engelsman schoot echter naast en kopte in de armen van Skorupski.