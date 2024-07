Arne Slot geniet van nieuwe parel bij Liverpool: ‘Je kan zijn kwaliteit zien’

Trey Nyoni (17) laat een goede indruk achter op Arne Slot tijdens zijn eerste weken als manager van Liverpool. Dat liet de Nederlandse oefenmeester zaterdag blijken tijdens een persmoment na afloop van de 1-0 zege op Real Betis.

Liverpool verblijft deze zomer in de Verenigde Staten om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen van de Premier League. Oranje-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo zijn nog niet van de partij in de 28-koppige selectie van Slot. Zwollenaar Sepp van den Berg wel.

Ook spelers als Alisson Becker, Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Diogo Jota, Darwin Núñez en Luis Díaz ontbreken nog vanwege hun deelname aan Copa América en het Europees kampioenschap.

Slot kan wel een beroep doen op Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Andy Robertson, Curtis Jones, Wataru Endo en Harvey Elliott. Verder hebben the Reds een hoop talenten meegenomen naar de Verenigde Staten. De zeventienjarige middenvelder Nyoni is er een om in de gaten te houden.

Vrijdagnacht oefende Liverpool in Pittsburgh tegen Real Betis. Nyoni begon op de bank, maar moest al na een half uur invallen voor Curtis Jones. In de 34ste minuut kwam Liverpool op voorsprong toen Nyoni een aanval opzette waaruit Dominik Szoboszlai uiteindelijk het eindstation was.

Slot is tevreden met zijn pupil. “Trey deed het goed, al was het maar een uur. Hij was betrokken bij het doelpunt met een pass tussen de linies en daarnaast was hij ook betrokken bij onze grootste kans in de tweede helft.”

“Hij deed het uitstekend, maar hij is pas zeventien”, ging Slot verder. “Zijn lichaam moet nog volgroeien, dus we zijn heel voorzichtig met hem. Hij doet niet elke sessie mee. Je kan zijn kwaliteit zien, maar hij moet nog wat stappen maken om in de Premier League te kunnen spelen. Een interessante speler is hij zeker.”

Liverpool nam Nyoni in de zomer van 2023 over van Leicester City. Jürgen Klopp liet de Engelse jeugdinternational vorig seizoen al debuteren tijdens het gewonnen FA Cup-duel met Southampton (3-0). Nyoni deed twaalf minuten mee.

