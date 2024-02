Arnautovic maakt enorme misser goed en helpt Inter langs slap Atlético Madrid

Inter heeft dinsdagavond verdiend afgerekend met Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. De Milanezen hadden de hele wedstrijd het beste van het spel en gunden de tegenstander amper kansen: 1-0. Doelpuntenmaker was Marko Arnautovic, die niet lang daarvoor nog een enorme kans had laten liggen.

De selectie van Inter waarborgt drie Oranje-internationals, waarvan de laatste maanden slechts één verzekerd lijkt van een basisplaats: Stefan de Vrij. Zo was ook het geval in het duel met Atlético. Dat betekende dat Denzel Dumfries en Davy Klaassen op de bank begonnen.

Aan de zijde van de Madrilenen bestond het spitsenduo uit Antonine Griezmann en Marcos Llorente. Onder meer Memphis Depay, die de laatste weken aardig op schot is, Álvaro Morata en Ángel Correa namen plaats op de reservebank.

In de eerste helft was er één speler die nadrukkelijk voor dreiging zorgde: Lautaro Martínez. De spits van Inter probeerde het na een klein halfuur van afstand en miste maar net. Enkele minuten later was hij weer gevaarlijk met een kopbal, maar doelman Jan Oblak was alert. Vlak voor rust was de Argentijn dreigend na een knappe rush van Marcus Thuram, maar drie keer bleek geen scheepsrecht.

Atlético kwam in de eerste helft niet verder dan speldenprikjes. De ploeg van Diege Simeone schoot voor de pauze slechts twee keer, waarvan één poging van afstand was. Halverwege stond dan ook een 0-0 stand op het scorebord.

In het tweede bedrijf leek Simeone het iets anders aan te willen pakken, daar hij na tien minuten spelen besloot Morata in te brengen voor middenvelder Saúl Ñiguez. Het leverde niet direct een verandering in het spelbeeld op, al kreeg vleugelverdediger Samuel Lino wel nog een mogelijkheid namens de Spanjaarden. Het schot van de Braziliaan eindigde aan de voor hem verkeerde kant van de paal.

In de 63ste minuut volgde de grootste kans van het treffen in het miljardenbal. Invaller Arnautovic kreeg een enorme mogelijkheid na een strakke voorzet vanaf links, maar de Oostenrijker schoot van heel dichtbij over het doel van Oblak.

Zijn misser zou Inter uiteindelijk niet opbreken. Na een balverovering op de helft van Atlético ging Martínez alleen af op het vijandelijke doel en hoefde hij alleen nog maar Oblak te verschalken. Dat deed hij niet, maar de rebound was wel aan Arnautovic besteed, die daarmee zijn eerdere misser deed vergeten: 1-0.

