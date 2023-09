Anwar El Ghazi staat op het punt om contract bij nieuwe club te ondertekenen

Donderdag, 21 september 2023 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:05

Anwar El Ghazi is dicht bij een akkoord met 1.FSV Mainz 05, zo weet journalist Florian Plettenberg donderdagochtend te melden. De 28-jarige buitenspeler, die zijn contract bij PSV begin deze maand liet ontbinden, gaat dus aan de slag in de Bundesliga. El Ghazi trainde de afgelopen week mee bij Jong Ajax en had graag definitief aan de slag gegaan in Amsterdam. Naar verluidt zag technisch directeur Sven Mislintat zijn komst echter niet zitten, waardoor de aanvaller uit Barendrecht nu gaat tekenen in Duitsland. Met zijn transfer naar Mainz blijft El Ghazi alsnog dichtbij huis actief.

El Ghazi gaat na de Ligue 1 en Premier League nu dus ook de Bundesliga toevoegen aan zijn palmares. In het buitenland was de rechtspoot eerder actief voor LOSC Lille, Aston Villa en Everton. Het is nog niet bekend voor hoelang El Ghazi gaat tekenen bij Mainz. Bij de Duitse hekkensluiter kan hij op de rechterflank een tandem gaan vormen met Phillipp Mwene, die eerder deze zomer de overstap maakte van het Philips Stadion naar de Mewa Arena. Bij PSV speelde El Ghazi in totaal 24 officiële duels samen met de Oostenrijkse rechtsback.

Volgens Mike Verweij blokkeerde Mislintat een tweede termijn van El Ghazi in Amsterdam. “Anwar El Ghazi traint mee. Die jongen is bereid om geld in te leveren", aldus Verweij in de voetbalpodcast Kick-off. De journalist meldde eerder al dat El Ghazi bij PSV nog recht had gehad op drie miljoen euro voor zijn laatste contractjaar. "Hij is net vader geworden, die wil gewoon in Nederland blijven in principe. Die heeft een hele lucratieve aanbieding vanuit 'de zandbak', ik weet niet welke club, maar die kan daarheen. Hij wil bij Ajax blijven. Steijn wil hem, de rest van de staf wil hem, Richard Witschge (techniektrainer, red.) wil hem. Zelfs Jan van Halst (tijdelijk algemeen directeur, red.) wil hem. Waarom gebeurt dit niet?" El Ghazi speelde tussen 2014 en 2017 honderd officiële wedstrijden voor Ajax (23 goals, 16 assists).

Na een wisselvallig seizoen bij PSV vertrekt El Ghazi nu hoogstwaarschijnlijk naar Mainz. Met de Eindhovenaren wist hij in slechts één seizoen wel meer prijzen te pakken dan in zijn tijdperk bij Ajax. Met de Amsterdammers won El Ghazi geen enkele prijs, terwijl hij met PSV beslag wist te leggen op de TOTO KNVB Beker én Johan Cruijff Schaal. In 33 officiële duels voor de Brabanders kwam hij tot 9 doelpunten en 2 assists. In Mainz moet El Ghazi de Duitse laagvlieger voorin van nieuw elan voorzien.