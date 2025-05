'Antony kan met Spaanse grootmacht de Champions League in'

Antony staat in de belangstelling van Atlético Madrid, zo beweert The Independent. De Braziliaan is bij Real Betis helemaal opgeleefd en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Waar het bij Manchester United van kwaad tot erger ging, heeft Antony zijn oude zelf weer helemaal gevonden in Spanje. Hij noteerde al 9 treffers en was tevens 5 keer aangever in 25 officiële duels.

Antony hoeft echter niet meer te rekenen op een herkansing bij Manchester United. De club staat er financieel niet lekker voor en wil graag spelers verkopen. Antony is er daar één van.

Atlético Madrid is één van de clubs die in de markt is voor Antony. Volgens The Independent zou trainer Diego Simeone openlijk hebben uitgesproken gecharmeerd te zijn van de Braziliaan.

“Atlético heeft een vaardigheid ontwikkeld om carrières nieuw leven in te blazen”, zo klinkt het. De nummer drie van Spanje, en daarmee dus Champions League-deelnemer voor volgend seizoen, overweegt een bod uit te brengen.

Vrijdag stal Antony maar weer eens de show bij Real Betis. In de wedstrijd tegen Valencia (1-1) was hij verantwoordelijk voor de schitterende openingstreffer. Daar had hij ook een opvallende celebration bij.

Komende woensdag is het moment van de waarheid voor Antony en Real Betis. Dan staat het in de finale van de Conference League, waar Chelsea de tegenstander is.