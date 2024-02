‘Ancelotti wil Luka Modric niet kwijt bij Real Madrid en stelt nieuwe rol voor’

Carlo Ancelotti hoopt dat Luka Modric toch langer in dienst blijft bij Real Madrid, zo schrijft The Athletic dinsdagmiddag. De Italiaanse trainer ziet in zijn pupil een toevoeging voor de technische staf van de Koninklijke en dus heeft Ancelotti Modric een rol als coach aangeboden.

Verschillende Spaanse schreven eerder deze maand over een aanstaand vertrek van Modric bij Real Madrid. De geroutineerde middenvelder komt dit seizoen weinig in het stuk voor in Santiago Bernabéu en zou gezien zijn reserverol uitkijken naar een transfer.

Hoewel Modric als speler geen toekomst meer lijkt te hebben bij Real Madrid, hoeft de 38-jarige Kroaat niet per se te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Ancelotti heeft hem dus een rol in de technische staf aangeboden.

Naar verluidt deed de oefenmeester dat aanbod twee maanden geleden en is Modric niet direct akkoord gegaan. De 172-voudig international van Kroatië zou nog geen trek hebben in het einde van zijn spelerscarrière en wil nog voor minstens één andere club uitkomen.

Toch bestaat er nog steeds de mogelijkheid dat Modric vanaf volgend seizoen in een nieuwe rol actief is bij Real Madrid. De ex-speler van Tottenham Hotspur heeft geen definitief antwoord op het voorstel van Ancelotti gegeven en zou het nog in overweging hebben, al neigt Modric naar een 'nee'.

Zelfs de mogelijkheid dat de middenvelder in de komende jaargang bínnen de lijnen actief is voor Real Madrid is nog niet uitgesloten, al beschrijft The Athletic dit wel als 'het minst realistische scenario'.

In de zomer voorafgaand aan het lopende seizoen kon Modric reeds vertrekken uit Spanje. Er was interesse vanuit de Saudi Pro League, maar het Real Madrid-icoon opteerde destijds voor een langer verblijf bij Real Madrid.

