Almere City - PEC Zwolle veertig seconden voor tijd plotseling gestaakt

Zaterdag, 2 september 2023 om 18:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:44

De wedstrijd tussen Almere City en PEC Zwolle in de vierde speelronde van de Eredivisie is zaterdag zo'n veertig seconden voor tijd stilgelegd. Bij het vieren van de 1-2 voor PEC werd er vanuit het publiek een beker op het veld gegooid, waarna de arbitrage besloot de wedstrijd tijdelijk te staken. Na een time-out van circa tien minuten kwamen beide teams weer het veld op, maar aan de 1-2 stand op het scorebord kwam geen verandering meer.

Van de drie nieuwe spelers die Almere wist aan te trekken op Deadline Day zat er maar één bij de selectie. Yann Kitala had echter wel genoegen te nemen met een plek op de reservebank. PEC-trainer Johnny Jansen moest noodgedwongen een wijziging doorvoeren ten opzichte van het gewonnen duel met FC Utrecht (1-0), daar Lennart Czyborra in dat duel geblesseerd afhaakte. Anselmo García MacNulty was zijn vervanger.

In de eerste helft waren het de bezoekers die de overhand hadden. Zowel het leeuwendeel van het balbezit als van de kansen was voor PEC. Dat leidde al binnen vier minuten tot de openingstreffer. Een afvallende bal werd door middenvelder Davy van den Berg op de borst aangenomen, waarna hij op prachtige wijze binnen volleerde: 0-1. Ook in het restant van de eerste helft bleven de Zwollenaren de bovenliggende partij, maar scoren deden ze niet meer.

Schitterend! Davy van den Berg breekt de wedstrijd open met een heerlijke goal?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2023

Al vroeg in het tweede bedrijf dacht Almere een strafschop te krijgen. Scheidsrechter Marc Nagtegaal wees na een vermeende handsbal van García MacNulty naar de stip, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. De arbiter draaide vervolgens zijn beslissing terug, tot vreugde van de spelers van PEC. Almere drong in het restant van de tweede helft nadrukkelijk aan op een gelijkmaker en die kreeg het diep in de blessuretijd. Uit een hoekschop was het Joey Jacobs die de stand op 1-1 zette.

Daarmee leek Almere onderweg naar zijn eerste punt in de Eredivisie. Vanaf de aftrap werd PEC echter meteen weer gevaarlijk. Uit een voorzet van Odysseus Velanas kon Apostolos Vellios binnenknikken, waardoor de Zwollenaren op weg leken naar een zege. Bij het vieren van de goal werd er echter een beker op het veld gegooid, waardoor Nagtegaal besloot de wedstrijd te staken met nog zo'n veertig seconden op de klok. Na een time-out van circa tien minuten kwamen beide teams weer het veld op. Uiteindelijk vielen er in de resterende veertig seconden geen doelpunten meer, al kreeg invaller Anouar El Azzouzi nog wel zijn tweede en dus rode kaart.