Alle Franse ploegen uitgespeeld in Europa; AZ treft West Ham United

Donderdag, 20 april 2023 om 23:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:37

West Ham United is de volgende tegenstander van AZ in de Conference League. In eigen huis was de ploeg dankzij een opleving na rust met 4-1 te sterk voor KAA Gent. De Belgen mochten na het 1-1 gelijkspel in Gent en de openingstreffer van Hugo Cuypers in Londen even hopen op een stunt, maar uiteindelijk bleken the Hammers dankzij doelpunten van Michail Antonio (twee), Lucas Paquetá, Declan Rice een maat te groot. AZ was eerder op de avond na strafschoppen te sterk voor RSC Anderlecht (2-2). OGC Nice, de laatst overgebleven Franse ploeg in Europa, ging op eigen veld na verlenging met 1-2 onderuit tegen FC Basel.

West Ham United - KAA Gent 4-1 (heenduel: 1-1)

Gent kwam halverwege de eerste helft verrassenderwijs op voorsprong. Het was Cuypers die op aangeven van Matisse Samoise het London Stadium stil kreeg. West Ham kwam tien minuten voor het rustsignaal terug in de wedstrijd via Antonio, die van dichtbij raak kopte: 1-1. Een wervelende fase van West Ham in de openingsfase van de tweede helft deed Gent de das om. In de 55ste speelminuut zorgde Paquetá dankzij een benutte strafschop voor de 2-1, waarna Rice drie minuten later doelman Davy Roef het nakijken gaf. De beslissing viel in de 63ste minuut, toen Antonio in de rechterbovenhoek doel trof: 4-1.

OGC Nice - FC Basel 1-2

De Nederlandse coëfficiëntenopmars betekent dat Frankrijk in zicht komt en dus was de uitslag van de wedstrijd aan de Côte d'Azur van belang voor het vaderlandse voetbal. De openingstreffer van Nice, die Gaëtan Laborde op aangeven van good-old Aaron Ramsey al na acht minuten binnenschoot, was dan ook slecht nieuws. Lang leek het erop dat die 1-0 de eindstand zou blijven en dat les Aiglons door zouden bekeren, maar in de slotfase kwam het Basel van basisspeler Wouter Burger toch nog langszij. Jean-Kévin Augustin, die voor de Nederlander was ingevallen, dwong een verlenging af door de 1-1 kiezelhard binnen te pegelen. Daarin beslisten de Zwitsers het tweeluik in hun voordeel dankzij Kasim Nuhu, die in minuut 99 met het hoofd voor het winnende doelpunt zorgde.