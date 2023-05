Alfred Schreuder open: ‘Wens om daar trainer te worden, is er nog steeds’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 09:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:53

Alfred Schreuder zou in de toekomst graag trainer willen zijn van NAC Breda. De momenteel clubloze trainer is lovend over de Parel van het Zuiden, waar hij tussen 1997 en 2003 als speler onder contract stond en ook langdurig aanvoerder was. "Al is het maar om wat terug te doen voor de club", aldus Schreuder.

Schreuder speelde zes seizoenen voor NAC. De vijftigjarige oefenmeester draagt de Bredase club dan ook nog altijd een warm hart toe. “Ieder weekend kijk ik naar de uitslag van NAC. Dat gevoel zit heel diep. Ik was speler, maar ook supporter”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “NAC is een speciale club. Dat zegt Henk (Ten Cate, red.) ook en Henk is een grote trainer geweest.”

Het staat voor de Barnevelder buiten kijf dat NAC een bijzondere club is. “Als je NAC niet kent, verbaas je je over de trouwe supporters. Maar niet als je NAC kent. Voor de mensen is NAC een avondje uit. Saamhorigheid. Breda. Een grote familie. Als je van buitenaf komt, je doet normaal en goed je best, word je opgenomen in de familie.” Vanwege zijn liefde voor de club hoopt Schreuder ooit nog trainer van NAC te worden. “Al is het maar om wat terug te doen voor de club.”

“Het is niet uit te leggen wat NAC betekent als je er niet zelf bent geweest”, geeft Schreuder aan. "Ik ben ook nog eens vijf jaar aanvoerder geweest, wat voor extra binding zorgt. Mijn zoon wilde het niet geloven, maar NAC is de vijfde club van Nederland. Groter dan AZ, Vitesse en Utrecht.” De Bredanaars staan momenteel vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en maken nog kans op promotie via de play-offs. “Je ziet dat het een team is, dat ze voor elkaar vechten. Dat heeft Peter Hyballa knap gedaan”, aldus Schreuder.

Schreuder, die begin dit kalenderjaar werd ontslagen door Ajax, werd afgelopen donderdag door Griekse media nog gelinkt aan een dienstverband bij Olympiacos Piraeus. De regerend landskampioen is op zoek naar een trainer voor het komende seizoen. Ook Frank de Boer zou op het lijstje van Olympiacos staan, al lijkt Schreuder de voornaamste kandidaat.