Alex Pastoor vertrekt jaar na historische prestatie als trainer van Almere City

Alex Pastoor vertrekt na dit seizoen bij Almere City FC. Dat maakt de club maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Pastoor, die sinds begin 2022 de trainer is van de Flevolanders, was verantwoordelijk voor het grootste succes in de clubhistorie van Almere: promotie naar de Eredivisie.

In januari 2022 begon Pastoor als trainer van Almere, als opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek. In zijn eerste seizoen bij de club eindigde Pastoor op de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Het seizoen daarna ging het een stuk beter: Almere eindigde derde, en plaatste zich zo voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Daarin werd FC Emmen verslagen in de finale, waardoor de club voor het eerst op het hoogste niveau in Nederland actief zou zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Momenteel staat Almere keurig twaalfde in de Eredivisie, en daarmee lijkt het vrijwel zeker van handhaving. Volgend jaar zal de club het echter dus zonder Pastoor moet doen, daar hij bekend heeft gemaakt zijn aflopende contract niet te verlengen.

Op de clubwebsite kijkt Pastoor terug op zijn periode bij Almere. “Het was een geweldige tijd, waarbij het mijn opdracht was om de prestatiecultuur verder te ontwikkelen. Dat is mijns inziens goed gelukt, vooral door de optimale samenwerking met de leiding van de club, de staf en de spelers. Deze reis is nog niet voorbij, wat voor ons allen inhoudt dat we de slotfase van de competitie met extra energie zullen ingaan.”

Ook algemeen directeur John Bes reageert: “Ik ben trots op het avontuur dat we destijds samen zijn aangegaan en zal Alex voor altijd dankbaar blijven dat hij Almere City FC aan de sportieve status heeft geholpen die het mijns inziens verdient.”

Opvolger

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Wie de opvolger van Pastoor wordt is nog niet bekend. De afgelopen weken werden er wel al verschillende namen genoemd. Onder meer VVV-Venlo-trainer Rick Kruys en Hedwiges Maduro, momenteel assistent-trainer van Ajax, lijken kans te maken.