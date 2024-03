Alex Kroes onthult wie komende zomer de transferzaken bij Ajax regelt

Alex Kroes stelt het aanstellen van een nieuwe directeur voetbalzaken bij Ajax voorlopig nog uit. In gesprek met Ziggo Sport laat de algemeen directeur van Ajax weten dat hij in de komende transferperiode zelf de verantwoordelijkheid voor het spelersbeleid op zich neemt, al overlegt hij met diverse directieleden.

“Of er voor deze zomer al een technisch directeur komt? Kijk, op dit moment zijn op dat vlak alle ogen op mij gericht”, vertelt Kroes. “Zo is het nou eenmaal. Maar die verantwoordelijkheid pak ik volledig. Dus de aankomende transferwindow pak ik de volledige verantwoordelijkheid.”

“Ik ga het zeker niet alleen doen, en dat kan ik ook niet. Daar heb ik verschillende mensen hard bij nodig. Spelers, balans, elftal, enzovoort... Dat gebeurt allemaal in overleg. In mijn optimale structuur zit er wel een technisch directeur.”

“Uiteindelijk is de trainer ook bepalend, al neemt hij niet de eindbeslissing”, vervolgt Kroes. “De trainer is wel een hele belangrijke sparringpartner, want als de technisch directeur een speler haalt die door de trainer niet wordt opgesteld, dan doe je direct aan kapitaalvernietiging.”

“We moeten zorgen voor een betere balans in de selectie. Wie er wel en niet moeten blijven, dat gaan we nog bepalen. Daar zijn wij mee bezig. Ik spreek daarover met Kelvin de Lang en Marijn Beuker, daar gaat John van ‘t Schip zich de komende tijd mee bezighouden, Louis van Gaal en Danny Blind gaan er ook naar kijken.”

“In de komende periode gaan we met elkaar bespreken hoe de ideale selectie eruitziet. Hoe kan Ajax prijzen winnen? Hoe kan Ajax kampioen worden? Het zal niet in één zomer allemaal geregeld zijn. We gaan wel met iedereen keihard werken.”

Tot slot tempert Kroes de verwachtingen voor volgend seizoen. “Ik heb een driejarig contract getekend en ik wil in mijn periode meestrijden om de titel. Ik zou het geweldig vinden als dat volgend jaar al is, maar waarschijnlijk is het niet realistisch.”

