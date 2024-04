Alex Kroes keert in andere functie terug bij Ajax

Alex Kroes keert terug bij Ajax, meldt de Amsterdamse club donderdagmiddag in een persbericht. Kroes keert niet terug als algemeen directeur, maar gaat de rol van technisch directeur vervullen in Amsterdam.

Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hij werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club.

Kroes keert nu dus in een andere functie terug bij Ajax. De RvC komt daarmee terug op hun besluit. De Kroes-kwestie is ook geschrapt van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. (BAVA)

In een persbericht van de club staat dat Ajax, mocht Kroes door een autoriteit schuldig worden bevonden aan het handelen met voorkennis, zijn titulaire aanstelling als technisch directeur gaat heroverwegen.

RvC-voorzitter Michael van Praag: “Wij zijn niet doof voor de geluiden om ons heen en spraken gedurende de afgelopen weken veelvuldig met mensen binnen en buiten Ajax, onder meer met de Bestuursraad en uiteraard met Alex zelf."

"Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden met elkaar afgesproken waardoor deze verandering mogelijk werd. De club moet verder en wij zijn van mening dat het goed is voor Ajax dat we uiteindelijk met elkaar tot deze oplossing zijn gekomen. Alex gaat een belangrijke rol spelen in het voetbaltechnische deel van de organisatie en zich met name richten op het aan- en verkoopbeleid", reageert Van Praag.

Alex Kroes: “Ik ben zeer blij dat we een passende oplossing gevonden hebben. Dat we met elkaar het belang van Ajax en het voetbal voorop hebben gezet. De focus moet bij Ajax weer op het voetbal komen te liggen."

"We hebben de support van iedereen nodig om dit seizoen zo goed mogelijk af te maken. Tegelijkertijd gaan we gezamenlijk voortvarend aan de slag voor het nieuwe seizoen. Het is hoog tijd om als één Ajax alle krachten te bundelen en alle kennis en kunde die er bij Ajacieden binnen en rondom de club zit, samen te voegen."

"Ik zie ernaar uit om niet alleen met Louis van Gaal, Danny Blind, Marijn Beuker en Kelvin de Lang, maar ook met iedereen daaromheen te gaan bouwen aan een mooie toekomst voor Ajax. Ajax moet weer Ajax worden", besluit de Amsterdamse club het persbericht.

