Akkoord met Nice bereikt: Ajax vindt in Farioli gewenste nieuwe hoofdtrainer

Francesco Farioli is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële clubkanalen. De 35-jarige Italiaan komt over van OGC Nice en tekent voor drie seizoenen bij de hoofdstedelingen.

Farioli wordt bij Ajax de opvolger van interim-trainer John van ‘t Schip, die eind oktober de ontslagen Maurice Steijn verving. Van ‘t Schip leidde Ajax van de virtuele laatste plaats naar de vijfde eindklassering in de Eredivisie.

Farioli lag niet op pole position om Van ‘t Schip op te volgen. De Telegraaf wist eerder te melden dat Erik ten Hag een droomkandidaat was van de Amsterdammers, al bleek dat al snel een illusie.

Vervolgens richtten de Amsterdamse beleidsbepalers zich vol op Graham Potter. Na lange onderhandelingen bleken het salaris en de eis van de Brit om twee assistenten mee te nemen naar Amsterdam Ajax te gortig. Farioli was de volgende op de lijst en was met name een goedkopere optie.

Ajax was niet de enige gegadigde voor de Italiaan. Brighton & Hove Albion zag in Farioli een ideale kandidaat om de vertrekkende trainer Roberto De Zerbi te vervangen. De nieuwbakken trainer van Ajax zat in het verleden in de leer bij laatstgenoemde. Zij zullen hun aandacht nu moeten vestigen op een andere kandidaat.

Farioli werd op 10 april 1989 geboren. Hij studeerde filosofie en sportwetenschappen aan de universiteit maar wist het als voetballer niet te schoppen tot het betaald voetbal. Hij ging al gauw aan de slag als keeperstrainer en werkte met De Zerbi samen bij Benevento en Sassuolo.

In maart 2021 stond hij voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer bij het Turkse Fatih Karagümrük. Nadat hij daar op 16 december 2021 vertrok, volgde een dienstverband bij Alanyaspor. Na anderhalf seizoen vertrok Farioli naar Nice. Met de Franse club eindigde hij in 2023/24 op de vijfde plaats, een plek die recht geeft op Europa League-voetbal.

