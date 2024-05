Marijn Beuker noemt twee voormalig Ajax-spelers als type dat Farioli zoekt

Ajax is naarstig op zoek naar een buitenspeler, zo blijkt ook uit het gastoptreden van technisch directeur Marijn Beuker in de Pantelic Podcast. De 39-jarige bestuurder noemt David Neres en Antony als voorbeelden van het type vleugelflitser dat de Amsterdammers willen strikken.

Eerder meldde journalist Mike Verweij van De Telegraaf al dat Ajax topprioriteit maakt van het binnenhalen van een nieuwe rechtsbuiten. Toevalligerwijs kwam de journalist daarbij ook met een van de door Beuker genoemde namen. “Ajax wil op rechtsbuiten een type-Antony en kan één speler halen zonder eerst te verkopen. Daarvoor ligt tien miljoen euro op de plank.”

Met de nieuwe trainer, Francesco Farioli, sprak Beuker reeds uitgebreid over de rechtsbuitenpositie. “Je hebt bijvoorbeeld drie verschillende variaties van de rechterspits. Wat betekent dat voor de balans? Dat hebben we afgelopen weekend grondig doorgenomen met Francesco.”

“Vanuit daar ga je zoeken”, gaat Beuker verder. “Wat betekent het voor je scoutingformulieren? Achter de schermen is er een hoop zeer positiefs aan de gang de afgelopen maanden.” Beuker zegt dat er binnen Ajax veel duidelijkheid is over hoe de selectie eruit moet komen te zien.

“Het start met de spelersprofielen en dan ga je een analyse maken van je eigen ploeg. En je gaat een analyse maken van de rollen die je nodig hebt”, aldus Beuker, die benadrukt dat Farioli ook een stem heeft. “We hebben uitgebreid met elkaar gezeten en daar heb je goede discussies over. Op basis van gezamenlijke argumenten maak je de keuzes, maar dat doen alle succesvolle clubs.”

Beuker geeft uiteindelijk één spelersprofiel cadeau: de beoogde rechtsbuiten. “Francesco heeft dynamische spelers aan de zijkant gehad in het afgelopen seizoen. Dan zoek je naar een type Neres of een type Antony. Iemand die vrijkomt achter de laatste linie of iemand die zichzelf vrijmaakt in de laatste linies.”

Neres speelde tussen 2017 en 2022 bij Ajax, namens wie hij debuteerde als Braziliaans international. In totaal speelde de linkspoot 180 officiële wedstrijden in dienst van de Amsterdamse club. Daarin was Neres goed voor 47 doelpunten en 41 assists. Met Ajax werd de huidige aanvaller van Benfica driemaal landskampioen en tweemaal bekerwinnaar.

Antony kwam iets later naar Amsterdam, in de zomer van 2020. In totaal speelde de linkspoot 82 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 22 assists. Met Ajax werd Antony tweemaal landskampioen en eenmaal bekerwinnaar, om vervolgens voor een recordbedrag van 95 miljoen euro naar Manchester United te vertrekken.

