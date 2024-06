Verweij ziet enkelvoudig Oranje-international als ideale kandidaat voor Ajax

Mike Verweij oppert naam van enkelvoudig Oranje-international die Francesco Farioli naar Ajax moet halen

Pablo Rosario is een interessante optie voor Ajax, zo stelt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De clubwatcher zou het ‘logisch’ vinden als de Amsterdammers uitkomen bij de 27-jarige controleur van OGC Nice. Rosario ligt nog tot medio 2025 vast bij de Franse middenmoter.

In de podcast van maandag krijgt Verweij de vraag of Nice, de oude werkgever van trainer Francesco Farioli, nog interessante spelers voor Ajax heeft. De journalist komt vervolgens direct met Rosario op de proppen. “Bij Nice speelt Pablo Rosario, dat zou een hele logische keuze zijn.”

“Rosario was een van de bepalende spelers onder Farioli, hij kent de Eredivisie en heeft bij Ajax in de jeugd gespeeld”, aldus Verweij. “Ik kan het me wel voorstellen, al vind ik ook dat je als nieuwe trainer niet heel veel spelers moet meenemen van je oude clubs. Dat moet Ajax ook niet toestaan.”

Volgens Transfermarkt is Rosario momenteel 8 miljoen euro waard. Indien de controleur besluit zijn contract niet te verlengen, moet Nice hem deze zomer of winter verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden.

Rosario speelt sinds de zomer van 2021 voor Nice, toen PSV 6 miljoen euro ontving voor zijn diensten. Inmiddels staat de teller op 113 officiële wedstrijden namens les Aiglons, waarin Rosario goed was voor 5 assists.

Onder Farioli was Rosario afgelopen seizoen vaak basisspeler. In totaal speelde de rechtspoot 2.365 minuten in dienst van de Italiaanse oefenmeester, verdeeld over 34 optredens. Farioli gebruikte Rosario als rechtsback, centrale verdediger, controleur en centrale middenvelder.

De Amsterdamse Rosario heeft niet alleen een verleden bij PSV, maar speelde ook in de jeugdopleidingen van Feyenoord, Ajax en Almere City. Met PSV werd hij in het seizoen 2017/18 landskampioen van Nederland. In oktober 2018 speelde Rosario zijn enige interland namens Nederland, tijdens het uitduel met België (1-1).

