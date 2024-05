Van Basten vergelijkt aanstelling Farioli bij Ajax met periode van Mislintat

Marco van Basten is nog altijd niet razend enthousiast over Ajax' keuze om Francesco Farioli aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De voormalig topspits noemt de aanstelling van de Italiaan bij het Ziggo Sport-programma Rondo 'een groot risico', al geeft hij toe over weinig Farioli-kennis te beschikken.

"Ik vind dat er een groot risico wordt genomen door Ajax", vertelt Van Basten nadat hij heeft laten blijken niet ruimschoots bekend te zijn met de carrière van de nieuwbakken Ajax-trainer. "Ik weet niet waar de keuze op gebaseerd is, daar zullen ze ongetwijfeld hun argumenten voor hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het is niet een trainer waarvan je zegt: 'Dat heeft hij daar gepresteerd.'", vervolgt de drievoudig Ballon d'Or- winnaar zijn betoog. "Het is niet een trainer met een al lange loopbaan. Hij komt voor een best ingewikkeld probleem te staan bij Ajax."

"In mijn optiek wordt daar wel ervaring voor gevraagd. In ieder geval vaardigheid, kundigheid. Ik hoop dat ze (Marijn Beuker en Alex Kroes, red.) gelijk hebben, maar niemand kan het nu met zekerheid zeggen. Zeker niet."

"Zo is het ook een beetje gegaan met Mislintat", refereert Van Basten aan de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax. "Want ook daar wist je niet precies hoe het zat."

"En je hoopt maar dat dat soort mensen uiteindelijk goede beslissingen maken. Wij zijn geen profs die zich bezighouden met het aan- en verkoopbeleid van spelers, trainers, scouts en alles. Deze man (Farioli, red.) ken ik niet, dus ik kan daar niet veel over zeggen."

"We kunnen niet zeggen dat het een slechte keuze is, want we weten het allemaal niet. Zij (Beuker en Kroes, red.) zullen hun argumenten hebben", besluit Van Basten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties