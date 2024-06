‘Ik hoop dat ik minuten ga maken bij Oranje en dat ik mezelf kan laten zien’

Ryan Gravenberch staat aan de vooravond van zijn tweede grote eindtoernooi met het Nederlands elftal. De middenvelder was er in 2021 ook bij toen Oranje al in de achtste finale van het EK strandde na de nederlaag tegen Tsjechië. Toen was Gravenberch een negentienjarig talent van Ajax. Nu bereidt de pas net 22-jarige rechtspoot zich als speler van Liverpool voor op de EK-wedstrijden in Duitsland; het land waarin hij vorig jaar nog woonde tijdens zijn periode bij Bayern München. Een gesprek over zijn jaar bij der Rekordmeister, het afgelopen seizoen in Liverpool, Arne Slot en het EK. “Ons doel is om het toernooi te winnen. Het wordt natuurlijk ontzettend moeilijk en je hebt er ook een beetje geluk bij nodig, maar uiteindelijk is dat het doel wat we willen bereiken.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters

“Als ik eerlijk ben was het wel een verrassing”, zegt Gravenberch over zijn plek in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. “Ik had er heel lang niet meer bij gezeten. Als je dan wordt geselecteerd is dat wel lekker”, lacht hij. De middenvelder speelde vorige week zijn twaalfde interland tegen Canada, maar interland nummer elf is inderdaad alweer een tijdje geleden. 25 september 2022 om precies te zijn. Gravenberch valt dan één minuut voor tijd in tijdens het Nations League-duel met België.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Amsterdammer weet op dat moment nog niet wat voor seizoen hem te wachten staat bij Bayern, waar hij dan pas ruim drie maanden onder contract staat. Der Rekordmeister heeft die zomer ruim negentien miljoen euro betaald aan Ajax om Gravenberch los te weken. “Tijdens de voorbereiding bij Bayern moest ik wel even wennen, als ik eerlijk ben. Dat was veel zwaarder dan ik bij Ajax gewend was”, zegt de middenvelder.

Gravenberch speelt in zijn eerste en enige seizoen bij Bayern slechts 937 minuten, verdeeld over 33 wedstrijden. Als de spelmaker de zomer van 2022 over mocht doen, zou hij echter opnieuw dezelfde keuze maken en wederom naar Beieren vertrekken. “Natuurlijk heb ik bij Bayern niet superveel gespeeld, maar ik heb wel veel andere dingen geleerd. Uiteindelijk is het niet gelopen zoals het had moeten lopen, maar ik heb wel een prachtige stap naar Liverpool gemaakt. Daar ben ik superblij mee.”

“Iedereen zegt vaak dat spelers te vroeg weggaan uit Nederland. Maar wat is te vroeg? Achteraf kan je zeggen dat iemand te vroeg vertrekt, maar het kan ook anders lopen. Ik vond het niet te vroeg en uiteindelijk heb ik heel veel geleerd bij Bayern. Nu zit ik goed op mijn plek bij Liverpool. Waarom het niet goed is gegaan bij Bayern? Dat is een goede vraag. Voor mijn gevoel heb ik er eigenlijk alles aan gedaan, alleen denk ik dat ik niet echt de kansen heb gekregen die ik nodig had. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen had ik al door dat ik eigenlijk weer zo’n seizoen als de vorige zou krijgen.”

Stap naar Liverpool

Daar heeft Gravenberch logischerwijs geen zin in. Uiteindelijk is het Liverpool dat hem een uitweg biedt. “Ze meldden zich en ik heb een supergoed gesprek met de manager gehad. Het was eigenlijk al best laat in de transferperiode. Ik had er gewoon een heel goed gevoel bij.” Waar sommige spelers die in een ‘uitzichtloze’ situatie zitten voor een stap terug kiezen, doet Gravenberch dat niet. De ex-Ajacied kiest juist wederom voor een transfer naar een Europese grootmacht. Dit keer in misschien wel de zwaarste competitie ter wereld.

“Deze stap was puur op gevoel. Ik wist dat ik niet alles zou gaan spelen, maar ik heb voor mijn gevoel wel genoeg gespeeld dit seizoen.” De middenvelder komt deze jaargang tot 38 wedstrijden namens Liverpool, waarvan 21 als basisspeler. “Voor mijn gevoel ben ik goed uit het seizoen gekomen. Ik voel me ook goed en fit.”

Gravenberch wint dit seizoen direct zijn eerste prijs in dienst van de Engelsen. The Reds zijn eind februari op Wembley namelijk te sterk voor Chelsea en pakken daardoor de EFL Cup. Gravenberch raakt in dat duel geblesseerd. “Dat heeft wel drie, drieënhalve week geduurd ongeveer. Daarna was ik weer fit.” Die blessure is een hinderlijke onderbreking van de flow waarin de Nederlander in die fase van het seizoen zit.

Slot

“Na de winterstop had ik het gevoel dat ik het EK zou kunnen halen”, zegt hij. In de laatste fase van het seizoen geeft Liverpool de landstitel uit handen, wordt het door aartsrivaal Manchester United uitgeschakeld in de FA Cup en blijkt Atalanta plots een maatje te groot in de Europa League. Jürgen Klopp neemt daardoor met ‘slechts’ de EFL Cup afscheid. Slot is zijn opvolger op Anfield. “Ik heb nog niet met hem gesproken”, zegt Gravenberch over de nieuwe manager.

Gravenberch na de gewonnen EFL Cup-finale.

“Hij heeft me via WhatsApp wel succes gewenst. De manier waarop Slot bij Feyenoord speelde trekt me wel aan, hij heeft het goed gedaan bij Feyenoord. Ze speelden aanvallend voetbal. Ik denk dat we bij Liverpool wat directer speelden, met wat meer langere ballen”, gaat de middenvelder verder.

“We krijgen een nieuwe coach en de meesten zullen tijdens de voorbereiding weer op nul beginnen. Iedereen moet zichzelf weer gaan laten zien.” Door de blessures van onder anderen Frenkie de Jong, Marten de Roon en Teun Koopmeiners is de kans op speeltijd in Oranje groter geworden voor Gravenberch. De spelmaker heeft met Koeman gesproken over zijn rol in het elftal.

Rol in Oranje

“De bondscoach heeft aangegeven dat ik voor hem op alle posities op het middenveld beschikbaar ben. Ik kan mezelf daar wel in vinden. Bij Liverpool heb ik veel linkshalf gespeeld, maar speel ik ook rechtshalf. Bij Liverpool spelen we met de punt naar achteren en hier bij Oranje met de punt naar voren. Ik kom bij Liverpool ook veel op de 10-positie, dus daar kan ik me hier ook op focussen.”

“Ik wil natuurlijk spelen. Niemand wil op de bank zitten. Ik heb een goed gevoel. Ik hoop dat ik mijn minuutjes ga maken en dat ik mezelf kan laten zien in de minuten die ik krijg.” Dat is dus het persoonlijke doel van Gravenberch, maar Oranje heeft als groep ook een duidelijk doel voor ogen.

EK

“Voor mijn gevoel hebben we een hele goede selectie. De eerste wedstrijd is sowieso belangrijk, maar dat zijn ze eigenlijk allemaal. We hebben een goed gevoel. Ons doel is om het EK te winnen. Het wordt natuurlijk ontzettend moeilijk en je hebt er ook een beetje geluk bij nodig, maar uiteindelijk is dat het doel wat we willen bereiken.” De sfeer in de groep is in ieder geval goed, vertelt Gravenberch. “We spelen spelletjes met elkaar. Ik heb ook mijn PlayStation bij, dus soms spelen we samen Call of Duty.”

“Beneden in ons hotel heb je een players room, daar staat bijvoorbeeld een basketbalmachine, een pool-, pingpong- en tafelvoetbaltafel. Je hebt van alles wat je daar kan doen. Ik denk dat sommige mensen via de kanalen van OnsOranje al wat beelden voorbij hebben zien komen. Woensdag gingen we bijvoorbeeld pingpongen met elkaar. Dat is leuk.” Het Nederlands elftal begint het EK zondag met de wedstrijd tegen Polen. Volgende week vrijdagavond staat de topper tegen Frankrijk op het programma. De groepsfase wordt op dinsdag 25 juni afgesloten met een duel met Oostenrijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties