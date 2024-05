Hereniging? ‘Francesco Farioli wil Haagse buitenspeler naar Ajax halen’

Francesco Farioli bekijkt de mogelijkheid om Oguz Aydin naar Ajax te halen, zo nemen diverse Turkse media over van de bekende journalist Yagiz Sabuncuoglu, die werkzaam is voor Sports Digitale. De 23-jarige buitenspeler heeft een goed seizoen achter de rug bij Alanyaspor, waar hij nog tot medio 2026 vastligt.

Volgens Sabuncuoglu heeft Farioli de naam van Aydin intern getipt. Ajax zou inmiddels al contact hebben gezocht met het management van de Haagse aanvaller, die tussen december 2021 en februari 2023 onder Farioli speelde.

Het is onbekend hoeveel Alanyaspor voor Aydin wil ontvangen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 4,3 miljoen euro. De kans is groot dat Alanyaspor hoog in de boom gaat zitten, daar Aydin afgelopen seizoen een absolute sterkhouder was bij de club van Leroy Fer.

Aydin speelde dit seizoen 38 officiële wedstrijden namens Alanyaspor, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 8 assists. Zijn club eindigde uiteindelijk op de achtste plaats in de Süper Lig.

TransferwatchNL voegt toe dat Ajax komende zomer op zoek is naar twee rechtsbuitens. De Amsterdammers zouden momenteel kijken naar meerdere opties, waaronder Omari Hutchinson (Chelsea). Aydin is een rechtspoot die op beide flanken uit de voeten kan.

Aydin moet zijn debuut voor Turkije nog maken, maar hoopt nog altijd op deelname aan het EK. De Hagenaar speelde wel al jeugdinterlands namens de Maansterren. Aydin verliet Nederland in 2016 voor Turkije.

Daarvoor speelde Aydin vijf jaar in de jeugdopleiding van AZ. Via Bucaspor en Karacabey belandde de aanvaller in de zomer van 2021 bij Alanyaspor, waar hij 42 wedstrijden onder Farioli speelde. Daarin wist Aydin negen keer te scoren. Mogelijk volgt deze zomer een hereniging in Amsterdam.

