‘Ajax wil zakendoen met FC Barcelona en mikt op ‘potentiële topspeler’’

Ajax is geïnteresseerd in de diensten van Mikayil Faye, zo meldt Fabrizio Romano. De negentienjarige centrale verdediger komt nog niet aan de bak bij FC Barcelona en zinspeelt mogelijk op een zomers vertrek.

Barcelona betaalde vorig jaar zomer zo'n vijf miljoen euro exclusief bonussen om Faye over te nemen van NK Kustosija, dat uitkomt op het tweede niveau van Kroatië. Hij had toen net de overstap gemaakt van het Senegalese Diambars FC.

Na ruim vijf maanden en veertien wedstrijden voor de Kroaten had Barcelona genoeg gezien. De Catalanen betaalden een paar miljoen euro voor Faye, die zich aansloot bij de beloftenploeg.

Namens Barcelona B kwam Faye dit seizoen tot 24 competitiewedstrijden, waarin hij driemaal wist te scoren. Slechts één keer zat hij op de bank bij de A-selectie. Dat was in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca.

Barcelona betitelde Faye bij zijn presentatie als 'snel en opbouwend sterk’ en ziet in hem ‘een potentiële topspeler’. Het is dan ook de vraag of de Catalaanse grootmacht nu al bereid is om mee te werken aan een vertrek.

Faye heeft een contract tot medio 2027 bij Barcelona. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op anderhalf miljoen euro.

Concurrentie

Ajax is niet de enige club die de verrichtingen van de Senegalees volgt. Ook Tottenham Hotspur, OGC Nice, RC Lens en Girona zijn naar verluidt geïnteresseerd.

Faye is van origine een centrale verdediger, maar kan ook als linksback uit de voeten. Hij speelde verschillende jeugdinterlands en haalde met Senegal Onder 17 de achtste finale van het jeugd-WK in 2019.

