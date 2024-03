Ajax weet weer wat winnen is en maakt einde aan ongeslagen reeks FC Utrecht

Ajax heeft zondag eindelijk weer een wedstrijd weten te winnen in de Eredivisie. Na vier opeenvolgende competitiewedstrijden zonder zege wonnen de Amsterdammers wel van FC Utrecht: 2-0. Een stabiel ogend Ajax kwam vlak voor rust via Brian Brobbey op een 1-0 voorsprong. Na 75 minuten bepaalde Kenneth Taylor de eindstand op 2-0. Devyne Rensch speelde de wedstrijd niet uit: hij pakte in de slotfase een domme rode kaart na een harde charge op Sam Lammers.

John van ’t Schip voerde vier wijzigingen door in de basiself. De oefenmeester koppelde Sivert Mannsverk en Jordan Henderson aan elkaar op het middenveld. Het ging ten koste van onder meer Branco van den Boomen. Basisdebutant Ahmetcan Kaplan verving de geblesseerde Josip Sutalo, terwijl Tristan Gooijer terugkeerde om de plek van Anton Gaaei in te nemen.

FC Utrecht begon de wedstrijd fel en zette de Amsterdammers hoog onder druk. De recordkampioen leek er amper van onder de indruk en voetbalde zich er prima onderuit. Naarmate de beginfase vorderde kreeg Ajax meer en meer de bal, zonder - behoudens een kansje voor Kenneth Taylor - echt tot mogelijkheden te komen.

Ajax, dat met Kaplan en controleurs Mannsverk en Henderson in de basis al wat stabieler oogde dan in verleden weken, kwam via Gooijer nog het dichtst bij een openingsdoelpunt in het eerste bedrijf. De rechtervleugelverdediger kon na een voorzet uithalen, maar mikte recht in de handen van Mattijs Branderhorst.

Brobbey kreeg richting het eind van de wedstrijd ook een kansje. Na een gevecht met Mike van der Hoorn produceerde sterke spits een schotje, dat geen probleem vormde voor Branderhorst. Lammers noteerde in minuut 38 het eerste Utrechtse schot van de wedstrijd. Nadat hij slim duelleerde met Rensch schoot de spits wild over.

In minuut 39 was het raak voor de thuisploeg. Een fraaie lange bal van de uitstekend spelende Kaplan werd verlengd door Borna Sosa - die daarmee tekende voor zijn vijfde assist dit seizoen - en puntgaaf afgerond door Brobbey: 1-0.

Na de theepauze zocht Ajax naar een uitbreiding van de voorsprong. Na een uur spelen kwam de recordkampioen ook dicht bij die verdubbeling. Een voorzet van Sosa werd bijna in eigen doel gewerkt door Nick Viergever. Uit de daaropvolgende hoekschop van Henderson liep Brobbey de bal van dichtbij in het zijnet.

Richting de slotfase begon ook Utrecht het gaspedaal een beetje in te drukken. Het resulteerde onder meer in een goede afstandspoging van Oscar Fraulo. Het mocht echter niet baten voor FC Utrecht, want met nog een kwartier op de klok beslisten de Amsterdammers de wedstrijd.

Na een lange uittrap van Diant Ramaj bracht Taylor Brobbey in stelling. Brobbey gaf de bal terug aan zijn goede vriend en Taylor maakte oog in oog met Branderhorst geen fout: 2-0. Er kwam toch nog een smetje op de middag van Ajax, want Rensch zou de wedstrijd niet uitspelen. Na een keiharde charge op Lammers kon hij, na een VAR-ingreep, met een directe rode kaart inrukken.

Zo profiteert Ajax optimaal van het puntenverlies van AZ bij Sparta Rotterdam (1-1) en komt het op vier punten van de nummer vier. Tevens houdt de ploeg van Van ’t Schip Go Ahead Eagles achter zich. Voor Utrecht komt er een einde aan een ongeslagen reeks van vijftien wedstrijden. Zo stokt de opmars bij plek acht voor het team van Ron Jans.

