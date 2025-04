Ajax wankelt tegen Willem II maar trekt vooral dankzij Wout Weghorst tóch aan het langste eind

Ajax heeft zondag een moeizame overwinning geboekt op Willem II. In Tilburg kwam Ajax in de eerste helft op een 1-0 achterstand, maar die werd na rust - mede door een puike invalbeurt van Wout Weghorst - omgebogen in een 1-2 overwinning. Oliver Edvardsen en Weghorst scoorden namens de ploegen van trainer Francesco Farioli, terwijl Emilio Kehrer het enige doelpunt van de Tilburgers maakte.

Brian Brobbey, Anton Gaaei en Jordan Henderson keerden terug in het elftal, terwijl Bertrand Traoré de voorkeur kreeg boven Steven Berghuis op rechtsbuiten. Lucas Rosa Don-Angelo Konadu moesten ditmaal genoegen nemen met een plek op de bank.

Grote kansen werden er nauwelijks gecreëerd in het eerste bedrijf. Zowel Willem II als Ajax stond defensief sterk en de teams produceerden slechts één schot op het vijandige doel. Davy Klaassen hoopte nog wel op een strafschop na een tik op zijn enkel, maar arbiter Marc Nagtegaal wuifde het appel resoluut weg.

Voor rust werd er tóch nog gescoord. Kehrer speelde zich knap vrij in een druk strafschopgebied en via de onderkant van de lat schoot de 23-jarige aanvaller uit Duitsland de bal in het doel van Ajax-keeper Matheus: 1-0. De assist kwam vanaf links van spits Jeremy Bokila.

Ajax had ook in de tweede helft veel moeite met de Tilburgse defensie en het ontbrak de Amsterdammers aan creativiteit om een doorbraak te forceren. Met invaller Weghorst binnen de lijnen kregen de Amsterdammers meer stootkracht.

De gelijkmaker viel een kwartier voor tijd. Dankzij razendsnel voetenwerk van Weghorst kon Berghuis opstomen aan de rechterkant. De invaller bezorgde een voorzet op maat bij mede-invaller Edvardsen, die van dichtbij de 1-1 maakte.

De winnende treffer werd genoteerd in de 78ste speelminuut. Ditmaal verzorgde Kian Fitz-Jim het voorbereidende werk en hij gaf voor op Weghorst. De inzet van de spits leek niet onhoudbaar, maar doelman Thomas Didillon-Hödl kon niet bij de bal: 1-2.