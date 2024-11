Ajax verwijdert wereldvreemde tweet over Wout Weghorst snel na plaatsing

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat direct na het doelpunt van Wout Weghorst tegen Hongarije een tweet plaatste én verwijderde.



Het juichen van Wout Weghorst na zijn treffer tegen Hongarije is niet bij iedereen goed gevallen. De aanvaller zette Nederland vrijwel direct na de hervatting van de wedstrijd, die moest worden stilgelegd om een medische noodsituatie, op voorsprong.

In de achtste minuut van de wedstrijd werd duidelijk dat assistent-trainer Ádám Szalai medische hulp nodig had. Vrijwel direct na de hervatting kreeg Oranje een strafschop na een handsbal bij Hongarije. Weghorst schoot raak en juichte uitgebreid.

Op X was de kritiek op Weghorst fors, terwijl ook analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk duidelijk maakten in de studio van de NOS 'buikpijn' te krijgen van het juichen van de spits van Ajax en het Nederlands elftal.

Ajax had blijkbaar spijt van zijn reactie op het doelpunt van Weghorst, want de tweet die direct na de treffer geplaatst werd, werd ook weer onmiddellijk verwijderd. Toch legde een X-gebruiker de tweet van de Amsterdammers al vast met een schermafbeelding. "Weghorst: cool and collected", zo schreef Ajax.