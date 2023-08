Ajax start gesprekken en gaat vol voor nieuwe centrumverdediger

Donderdag, 3 augustus 2023 om 21:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:14

Ajax wil zich versterken met Jakov Medic, zo meldt Voetbal International donderdagavond. De centrale verdediger staat onder contract bij St. Pauli en ligt nog vast tot medio 2024. De Amsterdammers en de club die uitkomt in de 2. Bundesliga voeren reeds gesprekken over een transfer.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de transfersom is die St. Pauli wenst te ontvangen voor de Kroaat. Volgens Transfermarkt is de 24-jarige centrumverdediger circa twee miljoen euro waard. De eventuele komst van Medic moet trainer Maurice Steijn meer defensieve opties geven. Sutalo is nog altijd het voornaamste doelwit, maar duidelijk is dus dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat ook vol wil gaan voor op Medic.

De Kroaat maakte in zomer van 2021 de overstap naar St. Pauli en werd daar een onbetwiste basiskracht. In de afgelopen twee seizoen op het tweede niveau van Duitsland kwam hij in totaal tot respectievelijk 30 en 29 optredens. Afgelopen seizoen was hij relatief vaak trefzeker voor een stopper: Medic scoorde viermaal in de 2. Bundesliga.

Verder lijkt Ajax ook de strijd om Josip Sutalo te gaan winnen. De Amsterdammers hebben hun pijlen al langer op de Kroatisch international gericht. Sutalo kan eveneens rekenen op belangstelling van Fiorentina, al heeft la Viola zijn interesse inmiddels verlegd naar de transfervrije Yerry Mina.